Johnny Depp: Paul McCartney è stato criticato per aver mostrato un video dell'attore a Glastonbury 2022

Lo scorso fine settimana, durante il suo set a Glastonbury 2022, Paul McCartney non ha espresso esplicitamente sostegno nei confronti di Johnny Depp ma ha comunque deciso di proiettare sul palco un video musicale della star del cinema, suscitando reazioni contrastanti da parte del pubblico.

Depp è apparso nel video originale della canzone di McCartney intitolata "My Valentine" ed è stato visto insieme all'attrice Natalie Portman nella clip proiettata sui grandi schermi posti intorno al palco del celeberrimo Festival musicale britannico.

Il musicista ha utilizzato lo stesso filmato per tutto il suo ultimo tour negli Stati Uniti, che ha coinciso con il caso giudiziario di Depp con la sua ex moglie Amber Heard. L'apparizione dell'attore sugli schermi di Glastonbury ha diviso i fan sui social media, tra critiche sentite e elogi indomiti.

In risposta al set di Glastonbury di Paul McCartney, un utente particolamente infastidito dalla sua decisione ha scritto su Twitter: "Profondamente deluso sia da McCartney che da Glastonbury per il video di Johnny Depp. Sembra che vada contro tutto ciò che Glastonbury rappresenta". Mentre un altro ha dichiarato: "Allora non capite proprio niente, bisogna schierarsi dalla parte delle vittime, non delle persone violente e manipolatrici come Amber."