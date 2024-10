Fairy Tale: il romanzo di Stephen King verrà adattato in una serie tv

Fairy Tale, il romanzo scritto da Stephen King, diventerà una serie tv composta da 10 episodi.

Il progetto prodotto da A24, inizialmente, era stato ideato come un film, ma la sceneggiatura verrà ampliata per realizzare un progetto destinato al piccolo schermo.

Il team al lavoro su Fairy Tale

A occuparsi dell'adattamento di Fairy Tale è Paul Greengrass, che avrebbe dovuto dirigere il film, in collaborazione con J.H. Wyman, già nel team di Fringe e Almost Human, che avrà l'incarico di showrunner e produttore esecutivo.

Peter Rice sarà inoltre uno dei produttori esecutivi insieme ai due filmmaker e allo scrittore Stephen King. Greengrass, secondo le fonti di Deadline, dovrebbe inoltre essere coinvolto come regista, nonostante l'accordo non sia stato ancora ultimato.

I 6 peggiori adattamenti cinematografici e televisivi dei libri di Stephen King

Cosa racconta il libro

Tra le pagine di Fairy Tale si racconta la storia di un diciassettenne che eredita le chiavi che conducono a un terrificante mondo dove il bene e il male sono in guerra. La posta in gioco, per quel mondo e il nostro, è molto alta.

Charlie Reade sembra un normale studente del liceo, appassionato di baseball e football, e uno studente decente, ma sua madre è stata uccisa in un incidente automobilistico quando aveva 10 anni e il dolore ha portato il padre a ubriacarsi. Il ragazzino ha imparato a prendersi cura di se stesso e del padre.

Quando Charlie compie 17 anni, il giovane incontra un cane chiamato Radar e il suo anziano padrone, Howard Bowditch, recluso in una grande casa situata in cima a una collina, che ha sul retro un capanno chiuso a chiave. Alle volte da quel luogo emergono strani suoni. Charlie inizia a lavorare per Mr. Bowditch e viene conquistato da Radar. Quando Bowditch muore, lascia a Charlie un'audiocassetta in cui racconta una storia a cui nessuno crede. Ciò che Bowditch sa, e ha tenuto segreto per tutta la sua vita, è che dentro il capanno c'è un portale che conduce a un altro mondo.