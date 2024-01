Matthew McConaughey star di The Lost Bus, il nuovo film di Paul Greengrass

Apple sembra stia per ottenere i diritti per distribuire The Lost Bus, un progetto diretto da Paul Greengrass e con star Matthew McConaughey.

Matthew McConaughey sarà il protagonista di The Lost Bus, un film diretto da Paul Greengrass che potrebbe arrivare sugli schermi grazie ad Apple.

Il progetto sarà una co-produzione tra Comet Pictures, di Jamie Lee Curtis, e Blumhouse, in collaborazione con Brad Ingelsby e Greg Goodman.

I primi dettagli del progetto

Serenity - L'isola dell'iganno: Matthew McConaughey in un momento del film

Brad Ingelsby, autore di Omicidio a Easttown, adatterà il saggio di Lizzie intitolato Johnson Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire.

Il film The Lost Bus racconterà infatti il drammatico incendio avvenuto nel 2018, a Camp Fire in California, il più mortale nella storia dello stato americano.

I protagonisti saranno l'autista di autobus Kevin McKay, parte affidata a Matthew McConaughey, e l'insegnante Mary Ludwig che, con coraggio, hanno messo in salvo gli studenti attraversando la città di Paradise.

Matthew McConaughey, da sex symbol a premio Oscar

Jamie Lee Curtis ha scoperto la storia su NPR e ha proposto il progetto alla Blumhouse Productions, con cui ha un accordo.

Paul Greengrass ha recentemente diretto Tom Hanks in News of the World e tornerà dietro la macchina da presa per occuparsi del lungometraggio.