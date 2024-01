Paul Giamatti rivela: 'Vorrei recitare in più film horror, sono un fan di Non aprite quella porta'

Paul Giamatti, sul red carpet dei Golden Globe 2024, ha rivelato che c'è un genere cinematografico che vorrebbe esplorare maggiormente in futuro: l'horror.

L'attore, che successivamente ha conquistato la statuetta grazie alla sua performance in The Holdovers - Lezioni di vita, ha inoltre svelato quale cult da brividi ama particolarmente.

La speranza dell'attore

Intervistato da Variety, Paul Giamatti ha raccontato che tipo di film vorrebbe fare in futuro: "Horror. Amo il cinema horror".

L'attore ha quindi aggiunto che il suo film dell'orrore preferito è Non aprite quella porta, ma non ha idea del ruolo che potrebbe interpretare in un possibile film del franchise: "Non penso che potrei fare il killer. Effettivamente non so che personaggio potrei avere in quella saga... Ma non voglio per forza recitare in quel film, ma recitare in più progetti horror".

Di cosa parla The Holdovers - Lezioni di Vita

Alexander Payne torna a scandagliare i meandri dell'animo umano con una commedia ambientata in un collegio americano per ricchi a inizio anni '70. Scritto da David Hemingson, il film si concentra sullo scontroso professore (Paul Giamatti, vincitore di un Golden Globe grazie alla sua performance) di una scuola privata del New England, che rimane nel campus durante le vacanze di Natale per sorvegliare gli studenti impossibilitati a tornare a casa. Alla fine stringe un improbabile legame con uno di loro, il problematico Angus Tully (l'attore emergente Dominic Sessa) e con la cuoca della scuola Da'Vine Joy Randolph, il cui figlio, uno dei pochi neri diplomati nella stessa scuola, è caduto in Vietnam mentre prestava servizio militare.