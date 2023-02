Paul Giamatti: nel suo nuovo podcast affronterà gli alieni, le teorie del complotto e il mondo dell'occulto

Chinwag, il nuovo podcast con Paul Giamatti, si prefigge l'obiettivo di esplorare quelle strade che non tutti hanno il coraggio di percorrere, senza pregiudizi di sorta.

Paul Giamatti (Jungle Cruise, Downtown Abbey) sarà il protagonista di Chinwag, un nuovo podcast con episodi settimanali che esplorerà gli argomenti più disparati, dagli alieni, alle cospirazioni, agli stati di coscienza alterati, argomenti che sembrano destinati a incuriosire molto gli ascoltatori.

Attesa per il 5 aprile, questa serie podcast con Paul Giamatti presenterà una scaletta eclettica di ospiti che lo vedrà approfondire, insieme a Stephen Asma, domande del tipo: "Stiamo vivendo in una simulazione?", "Qual è la frase più perfetta della letteratura?" e "Bigfoot è interdimensionale?", ampliando le discussioni nei rami più vari (scienza, storia, occulto, filosofia, funghi magici...).

Chinwag è prodotta da Kelly Garner e Lisa Ammerman di Treefort Media insieme a Giamatti, Asma e Dan Carey per Touchy Feely.

"Non c'è niente che non ami di più dell'uscire con il mio amico Steve e fare una bella chiacchierata su cose molto strane. Sono incredibilmente entusiasta che gli ascoltatori si uniscano a noi mentre esploriamo un territorio selvaggio e stravagante e ci facciamo qualche risata lungo la strada ", ha dichiarato Giamatti (tramite Deadline).

"In quanto fan da sempre dei misteri e dell'ignoto non vedo l'ora di osservare queste bizzarre conversazioni, per sperimentare questo lato di Paul Giamatti", ha aggiunto Garner. Vi ricordiamo che Chinwag sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di podcast e su YouTube.