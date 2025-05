Paul Feig difende Blake Lively: "Lei è la migliore, oggigiorno la gente si indigna per ogni cosa"

Paul Feig ha recentemente collaborato nuovamente con Blake Lively in occasione di Un altro piccolo favore, il sequel del film che vede protagonista anche Anna Kendrick, e ha voluto condividere la sua opinione sulle polemiche e sulle voci riguardanti l'ex star di Gossip Girl.

Il filmmaker, intervistato da Esquire, ha ammesso che considera frustrante leggere alcune notizie false sull'attrice e sul lavoro compiuto sul set.

La difesa dell'attrice

Durante la promozione del film Un altro piccolo favore, Paul Feig ha dichiarato: "Blake Lively è una collaboratrice fantastica, quindi quando leggo le idee sbagliate su come vengono fatti i film, per me è semplicemente frustrante".

Lively nel sequel

Il regista ha aggiunto: "Quando la gang su internet unisce le forze su qualcosa diventa una situazione tipo 'ehi, non sapete di cosa state parlando'. Amo lavorare con Blake, è semplicemente la migliore".

Feig ha ribadito: "L'indignazione è l'emozione più noiosa che gli esseri umani provino oggigiorno. Quando è rivolta a qualcosa di significativo, è fantastico. Ma la gente si indigna per ogni cosa. È come dire: è per questo che sei arrabbiato? Ci sono altre cose per cui indignarsi: per favore, vai e aiuta a rendere il mondo un posto migliore".

La complicata situazione legale di Blake

Lively è da mesi al centro di commenti, polemiche e attacchi a causa dei suoi scontri con Justin Baldoni iniziati sul set di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta. L'attrice, nel mese di dicembre, ha accusato l'attore e regista di molestie sessuali e di aver sostenuto e ideato, con l'aiuto di alcune esperte in pubbliche relazioni, una campagna diffamatoria nei suoi confronti. Baldoni, a sua volta, ha fatto causa a Blake e a Ryan Reynolds, marito della star di Hollywood, sostenendo la propria innocenza e denunciando i comportamenti che ritiene scorretti.