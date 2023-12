Patti LuPone conferma che 'Agatha: Darkhold Diaries' uscirà ad Halloween 2024 e la definisce 'grandiosa'

Durante un'intervista realizzata per promuovere Beau ha paura, il nuovo film horror di Ari Aster, l'attrice Patti LuPone ha avuto modo di parlare anche di Agatha: Darkhold Diaries, la nuova serie televisiva prodotta dai Marvel Studios.

L'attrice ha svelato: "Siamo una congrega di streghe, ed è divertente. È stata una delle migliori esperienze che abbia mai avuto nella mia carriera, grazie alla sceneggiatrice Jac Schaeffer e alla protagonista Kathryn Hahn." L'attrice poi aggiunge: "Era un set pieno di rispetto, sostegno, amore e fiducia. Noi come donne, e Joe [Locke], abbiamo legato. Uscirà il prossimo Halloween, è grandiosa."

Agatha: Diari di Darkhold, primo sguardo allo spinoff di Wandavision in un video

La versione blu-ray di WandaVision ci regala primo sguardo allo spin-off intitolato Agatha: Darkhold Diaries (precedentemente noto come Agatha: Coven of Chaos), in una featurette del dietro le quinte condivisa online.

Il video rivela il ritorno di Kathryn Hahn nei panni della strega Agatha Harkness, anticipando i nuovi costumi indossati dal personaggio che sembrano aderenti alla versione apparsa nei fumetti. Vediamo anche i membri del cast di supporto Ali Ahn, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Aubrey Plaza e Joe Locke, che dovrebbe interpretare Wiccan.