Patriota diventa surfista: Antony Starr di The Boys guiderà la serie Netflix Breakers

L'interprete di The Boys Antony Starr ha già trovato il suo prossimo ingaggio. L'attore sarà protagonista di una serie Netflix intitolata Breakers, ideata dal creatore di Somewhere Boy e dalla casa di produzione di Baby Reindeer.

Breakers segue due migliori amici che, dagli USA, partono per un viaggio zaino in spalla in Australia. Lì, incontrano una comunità di surfisti apparentemente perfetta e vengono attratti dal suo leader, una figura carismatica e misteriosa di nome Brando (Starr).

La serie è già in lavorazione nell'Australia occidentale, le riprese termineranno a giugno. Breakers è la prima serie Netflix girata in Australia occidentale e sostenuta dagli incentivi fiscali locali.

Anthony Starr in una scena di The Boys

I progetti futuri dopo l'addio a Patriota

Come anticipa Deadline, Pete Jackson è lo sceneggiatore di Breakers, che sarà diretta da Mary Nighy e Ng Choon Ping. La serie è prodotta da Clerkenwell Films, di proprietà dei BBC Studios, che ha già prodotto le serie di successo Baby Reindeer e The End Of The F***ing World. La serie è prodotta in collaborazione con BBC Studios Productions Australia, produttori esecutivi sono Gavin O'Grady, Petra Fried, Wim De Greef e Jackson.

Antony Starr è reduce da cinque gloriose stagioni della serie Prime Video The Boys, la cui ultima stagione andrà in onda ad aprile. L'attore ha recentemente terminato le riprese di Samo Lives, in cui interpreta Andy Warhol. Tra gli altri suoi lavori figurano Banshee di Netflix, G20 di Amazon, Cobweb e American Gothic. Di recente Starr è apparso in un cameo nella serie comica di Seth Rogen The Studio, interpretando una versione fictional di se stesso.