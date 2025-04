James Bond: Antony Starr, interprete di Patriota in The Boys, ricorda la sua 'disastrosa audizione'

L'attore Antony Starr, uno dei protagonisti della serie The Boys, ha ricordato quando si era presentato per provare a ottenere l'iconico ruolo di James Bond.

Antony Starr, interprete di Patriota nella serie The Boys, è tornato a parlare della sua disastrosa audizione per il ruolo di James Bond.

L'iconica spia britannica è stata interpretata da Daniel Craig nei recenti capitoli della saga e ora Amazon MGM sta andando alla ricerca dell'erede dell'attore, sperando di trovare un interprete in grado di incarnare nel migliore dei modi l'agente 007.

Un'audizione disastrosa

Durante un episodio del podcast Happy Sad Confused condotto da Josh Horowitz, Antony Starr ha ammesso che il suo approccio alla parte di James Bond era troppo 'robotico' e, giustamente, non aveva convinto i produttori.

L'attore ha proseguito: "La mia metafora per tutto quello era come se stessi lanciando un amo senza esca in un lago davvero largo, sapendo che non prenderai il pesce. L'avevo visto. Era quando Daniel Craig stava venendo scelto".

Ecco il video:

Starr ha poi aggiunto: "Stavano solo pescando a strascico in giro per il globo e io ero solo uno dei piccoli pesciolini che era lì dentro da qualche parte ed è rimasto intrappolato nella rete. È stato un po' surreale".

La star di The Boys ha sottolineato: "Era un'opportunità arrivata all'improvviso e, in un certo senso, sono entrato e ho fatto quell'audizione. Non è andata molto bene, ma rispecchiava la situazione in cui mi trovavo".

Perché Starr non è interessato all'agente 007

Anthony ha svelato che non è dispiaciuto per quanto accaduto anni fa: "Non mi infastidisce, davvero. Dobbiamo tutti iniziare da qualche parte e le cose vanno così. Si tratta di una delle interpretazioni peggiori di 'Bond. James Bond' che potreste mai vedere".

Ad aiutarlo molto nel capire le scene d'azione e altri dettagli necessari a diventare James Bond sono state le sue esperienze successive, come quella vissuta sul set della serie Banshee: "So un po' come funziona e richiede molto. Quella è una parte per un attore giovane. Qualcuno di più giovane rispetto a me".