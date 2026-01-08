Patrick Swayze, morto il fratello della star di Ghost, Sean: aveva 63 anni

Dopo la scomparsa prematura della star di Dirty Dancing e Point Break nel 2009, un altro lutto per la famiglia dell'attore e ballerino.

Il fratello minore di Patrick Swayze, Sean Swayze, 63 anni, è scomparso lo scorso 15 dicembre a Los Angeles ma la notizia è stata resa ripresa dai media soltanto nelle ultime ore. Ad annunciare la morte di Swayze Jr. è stato il magazine People.

A circa diciassette anni dalla morte prematura di Patrick Swayze, la famiglia dell'attore di Hollywood deve affrontare un altro lutto in famiglia. Patrick aveva due fratelli minori, Sean e Don Swayze, quest'ultimo collega attore del fratello più famoso.

Le cause della morte di Sean Swayze

Secondo il certificato di morte di Sean Swayze, il fratello di Patrick Swayze è deceduto a causa di una emorragia del tratto gastrointestinale superiore provocata da una 'grave acidosi metabolica, varici esofagee e cirrosi epatica alcolica'.

A differenza dei fratelli Patrick e Don, Sean Swayze non intraprese la carriera da attore ma, al momento della morte, lavorava come teamster nel settore dell'intrattenimento. Figlio di Jesse Wayne Swayze e Patsy Yvonne Helen Karnes, Sean Swayze aveva due figli, Cassie e Kyle.

L'addio a Sean Swayze

A ricordare il fratello di Patrick Swayze è stata la cugina Rachel Leon, in un post su Instagram: "Ho il cuore spezzato nel condividere che mio cugino Sean Swayze è venuto a mancare oggi. Questa è una foto che ha scattato di recente per noi per promuovere il tema Dirty Dancing dedicato ai crawfish" ha scritto la cugina di Sean, Rachel Leon "Mia figlia, che lavora nel marketing, ha avuto l'idea per rendere omaggio al nostro compianto cugino Patrick Swayze. Abbiamo mandato le magliette a Sean, che le ha indossate con orgoglio per noi. Era sempre divertente e pieno di vita".

Leon ha continuato: "Solo di recente stavamo parlando della possibilità che scendesse in Texas per passare del tempo con noi, e non vedevo davvero l'ora. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a suo fratello Don Swayze e ai figli di Sean. Stiamo pregando intensamente per tutta la famiglia in questo momento difficile. Sappiate che vi vogliamo bene e che siamo sempre qui per voi. Sean, ti voglio tanto bene e ci mancherai immensamente".