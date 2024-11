Ghost - Fantasma, Whoopi Goldberg ricorda Patrick Swayze: "È stato davvero fantastico e mi manca"

Whoopi Goldberg è stata la super ospite del programma tv condotto da Fabio Fazio sul canale Nove, Che tempo che fa. L'attrice, in collegamento video da New York, ha ripercorso alcuni passaggi della sua carriera e ha parlato anche dell'esperienza sul set di Ghost - Fantasma.

Grazie al ruolo della finta sensitiva Oda Mae Brown, Goldberg si aggiudicò il premio Oscar quale miglior attrice non protagonista nel 1991. Insieme a poche altre celebrità nel mondo ha conseguito un EGOT, vincendo i quattro principali premi dello spettacolo americano (Emmy, Grammy, Oscar, Tony).

Il ricordo

Nel corso dell'intervista di Fazio, Whoopi Goldberg ha tributato un omaggio al suo compianto collega di set, la star di Dirty Dancing Patrick Swayze, con il quale recitò nel film:"È stato davvero fantastico ed ho un ricordo fantastico di Patrick Swayze, che purtroppo è scomparso e mi manca".

Primo piano di Whoopi Goldberg in Ghost - Fantasma

L'attrice è grata per il percorso artistico che ha sviluppato:"Sono stata molto fortunata nella mia carriera; ho lavorato con tantissime persone fantastiche che mi piacciono tanto e tutto sommato anche io a loro, quindi è stato bello!".

Cult anni '90

Ghost - Fantasma di Jerry Zucker è uno dei film cult che hanno segnato la prima metà degli anni '90 al cinema, diventando un classico a metà fra dramma e romanticismo. Protagonisti Demi Moore e Patrick Swayze, insieme a Whoopi Goldberg.

Il film racconta la storia di una giovane coppia di New York, Sam Wheat (Patrick Swayze) e Molly Jensen (Demi Moore), che si è appena trasferita in una nuova abitazione. La vita di Sam e Molly viene stroncata improvvisamente con il brutale omicidio dell'uomo, in quella che inizialmente sembra una rapina finita in tragedia. Aiutata dalla sensitiva ciarlatana Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg), spinta dallo spirito di Sam, Molly riuscirà a scoprire il vero motivo che ha portato alla morte dell'amato.