La star ha ricordato il momento in cui si riconciliò con il collega e amico dopo la discussione sul set del lungometraggio con Wesley Snipes.

John Leguizamo e Patrick Swayze riuscirono a mettere fine alle loro divergenze poco prima che la star di Ghost e Point Break scomparve nel 2009. A raccontarlo è lo stesso Leguizamo in una recente intervista.

I due litigarono sul set di A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar, e in occasione del trentesimo anniversario del film, Leguizamo è stato intervistato dal magazine People.

La pace tra John Leguizamo e Patrick Swayze dopo il litigio

Purtroppo, i due attori non riuscirono a farlo dal vivo: "Non eravamo mai nello stesso posto, quindi era piuttosto difficile. Io sono di New York e lui era della West Coast, ma ci siamo contattati tramite lettere e rappresentanti; il modo educato di farlo. E abbiamo fatto pace. Ovviamente sarebbe stato meglio di persona".

John Leguizamo sul set di A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar

John Leguizamo da tempo confessò che tra i due non scorreva buon sangue sul set di A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar, in cui recitarono nel ruolo di tre drag queen insieme a Wesley Snipes.

Il difficile rapporto tra John Leguizamo e Patrick Swayze

Nel corso degli anni, John Leguizamo ha raccontato varie volte del rapporto conflittuale con Patrick Swayze sul set di A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar, sostenendo che era difficile lavorare con lui. Secondo Leguizamo, il collega non riusciva a stare al passo con la sua improvvisazione e preferiva che seguisse il copione.

"A volte non sono la persona più matura nella stanza" ha confessato Leguizamo "Ma continuerò ad andare in terapia per questa cosa". Diverso il rapporto con Wesley Snipes.

"Ha conosciuto la mia famiglia" ha raccontato Leguizamo nell'intervista rilasciata a People "Abbiamo cenato insieme. Amo quel ragazzo. Ho un enorme rispetto per le sue capacità, il suo talento e la persona che è".