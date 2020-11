Patrick Schwarzenegger difende Chris Pratt, definito il "peggior Chris di Hollywood"

Patrick Schwarzenegger ha detto la sua riguardo la vicenda che nelle scorse settimane ha visto protagonista suo cognato, Chris Pratt. L'attore dei Guardiani della Galassia è stato infatti etichettato come il peggior Chris di Hollywood a seguito di un sondaggio svoltosi sui social.

Il sole a mezzanotte - Midnight Sun: Patrick Schwarzenegger in una scena del film

Nelle scorse settimane, la regista Amy Berg aveva chiesto alla gente su Twitter di scegliere quale Chris avrebbero buttato "giù dalla torre" tra Chris Pratt, Chris Hemsworth, Chris Pine e Chris Evans. Da questo sondaggio è quindi emerso che la gente non ci penserebbe due volte a lasciare indietro l'interprete di Star-Lord, se necessario, etichettandolo quindi come il "peggior Chris di Hollywood". Ecco quindi spiegato il motivo per cui, nei giorni a seguire, diversi amici e colleghi di Pratt hanno manifestato sul web tutto il proprio sostegno al protagonista di Guardiani della Galassia, e a loro si è recentemente aggiunto Patrick Schwarzenegger, figlio di Arnold Schwarzenegger, che ha commentato la vicenda durante un'intervista rilasciata a Variety.

L'attore de Il sole a mezzanotte - Midnight Sun ha quindi ammesso di aver trovato la sfida "triste" e di essersi messo subito in contatto con Chris Pratt in seguito a quanto accaduto. "E' pazzesco", ha detto Schwarzenegger, "Twitter è una discarica. Voglio dire, ogni giorno c'è qualcosa. Le persone attaccano questa o quella persona, oppure individuano qualcun altro con cui prendersela. Le persone sono così concentrate nel buttare giù gli altri per sentirsi meglio. È triste, onestamente".

Jurassic World: Fallen Kingdom - Chris Pratt in una scena con ina tartaruga

Schwarzenegger ha detto anche che Pratt è sufficientemente forte da farsi scivolare via di dosso le critiche della gente ma di aver comunque deciso di scrivergli dopo il fatidico sondaggio. "Gli ho inviato un messaggio con scritto 'Spero che tu non lo prenda sul serio', non sapevo davvero cos'altro dire", ha spiegato l'attore, che ha paragonato questa vicenda alle esperienze dei suoi genitori, Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver: "Penso di poter imparare una o due cose da mio padre o da mia madre. Mio padre, ad esempio, non ha mai lasciato che le opinioni degli altri influenzassero in qualsiasi misura il suo operato e la sua carriera. Non importa quello che stai facendo nella vita, ci saranno sempre persone che ti odiano e che vogliono che tu fallisca". Ricordiamo che Patrick è il fratello minore di Katherine Schwarzenegger, moglie proprio di Chris Pratt.