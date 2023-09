Patagonia: un incontro al centro della clip in esclusiva del film di Simone Bozzelli

Il 14 settembre arriverà nelle sale italiane il film Patagonia, film diretto da Simone Bozzelli, di cui potete vedere una clip in anteprima in attesa della distribuzione curata da Vision Distribution, Wildside e Rai Cinema.

Nel video si assiste a un incontro che si conclude in modo inaspettato.

I dettagli del film

Nel cast di Patagonia ci sono Andrea Fuorto, Augusto Mario Russi, Elettra Dallimore Mallaby e Alexander Beningni.

Simone Bozzelli, oltre a essere regista del film, ne è anche autore del soggetto e della sceneggiatura.

Il filmmaker, parlando del lungometraggio, ha dichiarato: "Quando arriviamo al campo rave, Agostino non è altro che uno dei tanti giovani frastornati, fluttuanti sessualmente e psicologicamente indeterminati. A muoverli non è l'ambizione ma il precipitato di un desiderio che serve a sbarcare il lunario e arrivare a domani, dove tutto ricomincia uguale a ieri.A colpi di 160 bpm inseguono la libertà, meglio, un'illusione di libertà. La stessa che Agostino promette a Yuri, in Patagonia. Un sogno che si traduce in un gioco di forza e dipendenza. E a Yuri non resta che imparare l'esperienza della scelta, sapendo che qualsiasi scelta implica sempre una perdita. Anche di libertà".

La trama del film

La sinossi del progetto anticipa: Yuri, ragazzo rinchiuso in una vita senza scintille da una zia che lo tratta come un bambino, trova in Agostino, un girovago già uomo ma con lo spirito di un ragazzino,la spinta ad andarsene e a lasciarsi dietro una gabbia di troppo amore e un noioso paese della costa abruzzese. Reclutato come assistente da Agostino, animatore di feste di compleanno per bambini, sale sul suo camper e inizia una vita nomade.Lungo le strade del centro Italia, tra una sigaretta, una canna e un CD che si blocca,tra Agostino e Yuri nasce un rapporto ambiguo fatto di premi e punizioni e la promessa di un viaggio nella terra del fuoco, in Patagonia.Ma prima bisogna lavorare, guadagnare. Altrimenti come si parte?A lavorare, però, è sempre più Yuri, soprattutto quando Agostino spegne il camper in un villaggio dove si fa sempre festa a suon di techno.Così per Yuri la Patagonia diventa sempre più lontana. Il rapporto con Agostino sempre più claustrofobico, come le pareti di quel camper.