Passengers: Jennifer Lawrence e Chris Pratt svelano il posto più strano dove hanno fatto sesso

Chris Pratt è indubbiamente più avventuroso di Jennifer Lawrence per quanto concerne il sesso, questo è quello che abbiamo scoperto grazie ad un'intervista del 2016 relativa al tour promozionale di Passengers, un film diretto da Morten Tyldum e scritto da Jon Spaihts.

Durante un episodio dello show radiofonico australiano KISS Summer Fling, la conduttrice Sophie Monk ha chiesto alle due star: "Qual è il posto più avventuroso in cui avete fatto sesso?" Al che Pratt ha immediatamente risposto gridando: "Sull'aereo! Sull'aereo!".

J-Law d'altro canto, nonostante il suo atteggiamento piuttosto esuberante, è molto più riservata in camera da letto: "Mi dispiace, non ho davvero niente per te, nessuna storia entusiasmante, mi piace essere al sicuro. Ecco che cosa mi eccita davvero, sentirmi al sicuro."

Jennifer Lawrence, su sua stessa ammissione, era così nervosa per le scene di sesso con Chris Pratt presenti in Passengers che alla fine ha deciso di optare per la bottiglia: "Mi sono ubriacata di brutto, ero troppo nervosa. Chris è sposato, per me quella era la prima volta che baciavo un uomo sposato e il senso di colpa è il peggior sentimento che puoi provare quando hai le telecamere puntate addosso. Sapevo che era il mio lavoro, ma non potevo dirlo al mio stomaco che in quel momento stava tentando di uccidermi".