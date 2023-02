Passages, con Adèle Exarchopoulos, Ben Whishaw e Franz Rogowski, acquisito per l'Italia da MUBI

MUBI, distributore globale, servizio di streaming e società di produzione, ha acquisito al 73° Festival Internazionale del Cinema di Berlino l'acclamato film Passages di Ira Sachs per l'Italia. Il film, presentato in anteprima europea al 73° Festival Internazionale del Cinema di Berlino, sarà distribuito nel corso del 2023.

In seguito all'anteprima mondiale al Sundance Film Festival 2023, MUBI ha acquisito il film per gli Stati Uniti, il Regno Unito, l'Irlanda e l'America Latina. MUBI ha ora acquisito il film per altri territori europei, tra cui Germania, Austria, Italia, Turchia e Benelux, quest'ultimo in collaborazione con Imagine Film Distribution.

Diretto da Ira Sachs e prodotto da Saïd Ben Saïd e Michel Merkt, Passages è interpretato da Ben Whishaw, Franz Rogowski e dalla vincitrice della Palma d'Oro Adèle Exarchopoulos.

Ira Sachs è tornato quest'anno al Sundance con Passages, suo sesto lungometraggio al festival, dove il film è stato accolto con grande positività in seguito alla sua anteprima mondiale. Lodato da The Hollywood Reporter come un "ritratto acuto e superbamente interpretato di mutevoli dinamiche di potere", da Indiewire come "crudo e incisivo", da Screen Daily come "sicuro di sé e provocatorio" e da The Playlist come "irresistibile", Passages uscirà nelle sale nel 2023.

Questa la sinossi di Passages: Dopo aver completato il suo ultimo progetto, il regista Tomas (Franz Rogowski) inizia in maniera impulsiva un'intensa relazione con una giovane insegnante, Agathe (Adèle Exarchopoulos). Per Tomas, la novità di stare con una donna è un'esperienza eccitante che desidera approfondire, nonostante il suo matrimonio con Martin (Ben Whishaw). Quando anche Martin inizierà ad avere una relazione extraconiugale, Tomas riporterà la sua attenzione sul marito. Ambientato nella Parigi contemporanea, PASSAGES descrive una continua lotta di desiderio tra tre persone, dove la felicità è appena fuori portata. Con una fotografia raffinata e interpretazioni oneste e ricche di sfumature, Sachs ha creato un dramma intimo che esplora le complessità, le contraddizioni e le crudeltà dell'amore e del desiderio.