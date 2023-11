MUBI: la programmazione streaming di Novembre 2023

MUBI ha appena annunciato le novità che entrano nel suo catalogo nel mese di Novembre 2023: la piattaforma presenta Passages di Ira Sachs, L'amore bugiardo - Gone Girl e Fight Club di David Fincher e molto altro ancora.

PASSAGES di Ira Sachs (2023)

Passages: Franz Rogowski e Ben Wishaw ballano insieme

Tre amanti si muovono in un vortice di desiderio e risentimento nell'ultimo film di Ira Sachs. Fresco, onesto ed emozionante, Passages esamina con acume il caotico mondo delle relazioni amorose. Proprio come i suoi vitali protagonisti - Franz Rogowski, Adèle Exarchopoulos e Ben Whishaw - questo dramma relazionale dalla fluidità disarmante emana sex appeal.

FIGHT CLUB (1999), L'AMORE BUGIARDO - GONE GIRL (2014)

L'amore bugiardo - Gone Girl: Rosamund Pike è Amy in una scena

A Novembre arriva un double bill dedicato a David Fincher. Fight Club, tratto dall'omonimo romanzo di Chuck Palahniuk, esplora la corruzione morale e la disillusione in un mondo maschile, in una America consumistica e in preda all'ansia di fine millennio. Anche L'amore bugiardo - Gone Girl è tratto da un romanzo di successo (di Gillian Flynn, anche sceneggiatrice del film); il film si immerge nei complessi meccanismi mentali di una donna e in quelli di una coppia, dove rapporti di potere e politiche di genere fanno raggiungere un punto di rottura. Entrambi i film sono ormai dei cult che ci offrono uno spaccato nel mondo di uno dei più brillanti registi contemporanei.

L'ARTE DI ESSERE UMANI: I FILM DI AKI KAURISMÄKI

Privo di sentimentalismi e tinto di un cupo senso dell'umorismo, il mondo di Aki Kaurismäki è affascinante, permeato del senso dell'assurdo e profonda empatia per l'uomo comune. Tra l'esplicitamente comico e l'umorismo deadpan, a novembre portiamo su MUBI una ricca rassegna dedicata al regista finlandese con più di 20 suoi titoli, fra cui L'uomo senza passato, Le luci della sera, La fiammiferaia, Ombre nel paradiso e Nuvole in viaggio, una selezione di video e documentari dei Leningrad Cowboys e alcuni cortometraggi.

GRANDI NOMI PER PICCOLI FILM - YUKI'S SUN (Hayao Miyazaki, 2004)

Never Ending Man: Hayao Miyazaki, Miyazaki in un'immagine tratta dal documentario

Tredici anni prima che l'amatissimo animatore Hayao Miyazaki co-fondasse lo Studio Ghibli, realizzò un mini episodio pilota per una serie TV che non vide però mai la luce. Breve ma delizioso, Yuki's Sun è un precoce esempio del suo enorme talento nel raccontare storie con empatia e nel creare mondi fantastici.