Parthenope: il libro sceneggiatura del film di Paolo Sorrentino in vendita dal 7 febbraio

Il libro sceneggiatura di Parthenope, il film di Paolo Sorrentino, arriverà in tutte le librerie, fisiche e online, a partire dal 7 febbraio grazie a HarperCollins.

Il giorno prima il lungometraggio, reduce dal successo nelle sale e accolto in modo positivo dal pubblico e dalla critica, arriverà in streaming su Netflix.

Il volume in arrivo nei negozi.

La sceneggiatura di Parthenope sarà pubblicata con i criteri editoriali di solito riservati ai testi del teatro, per permettere la massima leggibilità e senza tecnicismi, come si fa di solito con i capolavori di grandi scrittori, da Shakespeare a Cechov.

Una foto del film

Gli spettatori potranno cercare le differenze tra la sceneggiatura e quello che è stato poi girato e montato, a partire dall'inizio e dalla fine, sperimentando così un modo molto diverso di godere di un'unica opera. Chi non lo ha visto potrà invece scoprire un testo che è un classico moderno e che, come riporta HarperCollins nell'annuncio dell'uscita nelle librerie, 'merita di restare anche come il grande pezzo di letteratura che è'.

Paolo Sorrentino ha scritto nella nota di apertura del libro: "Per me Parthenope è, prima di tutto, un film sul sacro".

Il filmmaker prosegue spiegando: "Sacro è quel che non dimenticheremo della nostra biografia".

Sorrentino ha creato la sua opera parlando del tempo, inesorabile, dello scorrere della vita tra euforia e delusione, della differenza tra amare troppo e troppo poco, e di Napoli, città considerata, come diceva Manganelli, il 'luogo ideale dove la nostra biografia diventa il disegno rovesciato di un tappeto".

Il film

Parthenope è stato scritto e diretto dal premio OScar Paolo Sorrentino. Nel cast erano presenti, in ordine alfabetico, Dario Aita, Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Daniele Rienzo, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata.