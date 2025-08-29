Park Chan-wook rivela l'unica ragione per cui ha impiegato 20 anni a girare la sua nuova commedia nera

L'ultimo film di Park Chan-wook, No Other Choice, racconta la storia di un uomo di mezza età che, dopo essere stato licenziato inaspettatamente dall'azienda cartiera per cui lavorava da 25 anni, è disposto a tutto pur di trovare un nuovo impiego.

Ironicamente, si tratta di più o meno lo stesso tempo che Park ha impiegato per portare sul grande schermo la storia, tratta dal romanzo giallo di Donald E. Westlake del 1997 "The Ax".

Park, leggenda del cinema coreano noto per aver scritto e diretto Oldboy, Thirst e The Handmaiden, era apparso per l'ultima volta in concorso a Venezia nel 2005 con Sympathy for Lady Vengeance. Dopo 20 anni è tornato al Lido con la sua nuova commedia nera.

No Other Choice - Non c'è altra scelta: una foto del film

Perché così tanto tempo prima di realizzare No Other Choice?

"Tutti noi nutriamo una profonda paura per il lavoro e la sicurezza", ha dichiarato Park durante la conferenza stampa ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia. "Ho potuto lavorare a questo film per 20 anni perché, indipendentemente da chi lo raccontassi in questi due decenni, tutti si identificavano e dicevano: 'È una storia molto attuale'. Questo mi ha dato la sicurezza di sapere che alla fine sarebbe stato realizzato". Allora, perché Park ha impiegato così tanto tempo per tornare al Lido?

"C'è una risposta molto breve, una sola parola in realtà", ha scherzato Park. "Ovvero i soldi".

Il regista ha aggiunto: "Come spesso accade nel mondo del cinema, non è che non avessimo un budget, ma volevo assicurarmi che fosse sufficiente. Ci sono voluti vent'anni per realizzare questo film e, dopo tutto questo tempo, sono riuscito a mettere insieme un cast straordinario".

No Other Choice - Non c'è altra scelta: Lee Byung Hun in una foto

Nel cast c'è anche Lee Byung-hun di Squid Game

Lee Byung-hun, protagonista di Squid Game, interpreta il personaggio principale Man-su, che viene licenziato dal lavoro. Nel frattempo, il vasto cast, la maggior parte dei quali era presente alla conferenza stampa di oggi pomeriggio, include Son Ye-jin ("Crash Landing on You"), Lee Sung-min ("Handsome Guys"), Yeom Hye-ran ("The Glory"), Cha Seung-won ("Believer 2"), Yoo Yeon-seok ("Hospital Playlist") e Park Hee-soon ("The Policeman's Lineage").

Lee ha definito un 'sogno' lavorare con Park Chan-wook e ha descritto No Other Choice come uno dei "film più commerciali" del regista. "Qualsiasi attore coreano sarebbe felice di cogliere l'occasione senza pensarci due volte", ha detto. "Non importa che tipo di film fosse, avrei comunque detto di sì".