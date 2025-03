Paris Hilton lancia My Friend Daisy: il podcast true crime sull'omicidio diventato virale su TikTok

Paris Hilton torna sulle piattaforme podcast con un nuovo progetto, dopo il successo di I Am Paris, Trapped In Treatment e The History of the World's Greatest Nightclubs. Il suo nuovo podcast, My Friend Daisy, esplorerà il caso di Daisy De La O, una giovane di Compton uccisa nel 2021, il cui assassinio è diventato noto grazie alla diffusione della sua storia su TikTok.

Si tratta del primo approccio della Hilton al genere true crime, un nuovo capitolo nella sua carriera dopo la fondazione di 11:11 Media nel 2021 insieme a Bruce Gersh. La serie, composta da dieci episodi, è prodotta da iHeartPodcasts e London Audio, la divisione audio della sua compagnia.

Trama e dettagli di My Friend Daisy

Scritta e condotta dalla giornalista Jenn Swann, My Friend Daisy è stata lanciata il 26 marzo. Il podcast ripercorre il tragico omicidio di Daisy De La O, avvenuto fuori dal suo appartamento di Compton. Con le autorità ancora lontane dall'effettuare un arresto, amici e familiari della ragazza hanno deciso di agire in prima persona, sfruttando i social media per sensibilizzare il pubblico. I loro sforzi hanno scatenato una caccia all'uomo internazionale, che ha coinvolto detective dilettanti e ha portato a un'incredibile svolta nelle indagini. La serie analizzerà l'intero processo investigativo e il suo impatto, rivelando come il caso sia diventato virale e perché sempre più comunità si affidino ai social per ottenere giustizia.

Paris Hilton arriva a New York

My Friend Daisy è prodotta da Paris Hilton, Bruce Gersh, Bruce Robertson e Joanna Studebaker per London Audio, Jonathan Hirsh per Sony Music Entertainment, Danielle Romo e Amy Sugarman per iHeartPodcasts e Jenn Swann.

"Cerco sempre di dare voce a storie importanti, e quando ho letto per la prima volta il caso di Daisy De La O attraverso l'articolo di Jenn Swann su The Cut, sono rimasta profondamente colpita dal coraggio della sua comunità nell'utilizzare il digitale per chiedere giustizia", ha dichiarato Paris Hilton. "Collaborare con iHeart e Jenn, che già conosceva questa storia, era fondamentale per me. Insieme possiamo farla conoscere a un pubblico più ampio, sensibilizzando sulle tematiche della violenza domestica".

"Dopo aver visto i TikTok su Daisy, non riuscivo a smettere di pensarci. Volevo saperne di più su di lei, su come la sua comunità si fosse unita e su cosa li avesse spinti a cercare giustizia autonomamente", ha raccontato Swann. "In un'epoca in cui i social come TikTok sono spesso criticati, questa vicenda dimostra come possano diventare strumenti cruciali per le famiglie delle vittime. Con questo podcast ho avuto l'opportunità di analizzare il fenomeno da più prospettive, raccontando la storia personale di Daisy e l'impatto che ha avuto sulle persone a lei vicine".