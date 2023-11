Paris Hilton e la 'trinità' con Britney Spears e Lindsay Lohan 17 anni dopo: 'Abbiamo fatto la storia'

Nel corso di un recente post pubblicato su Instagram, Paris Hilton ha ricordato quando 17 anni fa "fece la storia" in compagnia di Britney Spears e Lindsay Lohan, con cui formava una "santa trinità".

Nel post la modella, ereditiera e imprenditrice ha scritto: "17 anni fa... è stata fatta la storia. La 'santa trinità'". Insieme ad alcune foto di una celebre serata in cui le tre erano insieme, Hilton ha alternato le immagini delle celebri bambole Bratz che le raffiguravano nelle medesime pose.

Nel suo memoir "The Woman in Me", la Spears ha raccontato delle sue uscite tranquille con la Hilton dopo che il suo matrimonio con l'ex marito Kevin Federline era entrato in crisi. "Non è mai stata trasgressiva come la stampa l'ha fatta apparire", ha scritto nel libro.

La Spears ha aggiunto che "non ha mai avuto problemi di alcolismo" e che le droghe pesanti non la attraggono. La "droga d'elezione" dell'artista pop, ha rivelato, era il farmaco ADHD Adderall, che "mi faceva sballare, sì, ma quello che trovavo molto più attraente era che mi dava qualche ora di sensazione di depressione in meno".

Successivamente, in una chiacchierata con PEOPLE, la Hilton ha elogiato la Spears "per aver raccontato la sua storia" nel suo nuovo libro, dicendo di essere "molto orgogliosa" della cantante.