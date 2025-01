Paris Hilton volontaria al rifugio per animali durante gli incendi a Los Angeles

L'ereditiera americana è tra coloro che hanno perso la propria casa nei roghi in California.

Dopo aver appreso della distruzione della propria casa a causa degli incendi che da una settimana ormai imperversano in California, Paris Hilton ha deciso di fornire il proprio aiuto come volontaria.

Hilton si è recata nel fine settimana in un noto rifugio per animali nell'area vicino a Los Angeles, il Pasadena Humane Society e Baby2Baby nella giornata di domenica.

Il volontariato di Paris Hilton con gli animali e l'affido di un cane

Paris Hilton sui social ha dichiarato di aver preso in affido un cane portato al rifugio dopo che i suoi proprietari avevano perso la casa:"Sono rimasta molto colpita dal loro straordinario lavoro per salvare vite e aiutare la nostra comunità di animali".

L'ereditiera ha deciso di farsi carico di uno di loro:"Sono così grata di portare a casa Zuzu, il nostro nuovo cane in affido, che purtroppo la famiglia ha dovuto lasciare dopo che la loro casa è stata distrutta dagli incendi. L'affido è una modalità così importante per aiutare quando sì può fornendo una casa temporanea o permanente agli animali in difficoltà".

L'impegno sociale di Paris Hilton

Tramite i social, l'imprenditrice ha cercato di attirare nei confronti di un gatto che aveva bisogno di ritrovare la propria famiglia. Grazie ad un fondo di emergenza, Paris Hilton ha aiutato anche alla raccolta di forniture essenziali per neonati e tutto il necessario per le famiglie sfollate.

Il giorno dopo aver perso la sua casa di Malibu, ha contribuito personalmente al suo fondo d'emergenza con 100.000 dollari, promettendo di raddoppiarli per sostenere ulteriormente i soccorsi.