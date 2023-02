Paris Hilton sull'incontro con Harvey Weinstein: "Mi ha seguita in bagno, è stato spaventoso"

Paris Hilton ha condiviso i dettagli di uno spiacevole incontro con Harvey Weinstein avvenuto quando aveva solo 19 anni e si trovava al Festival di Cannes.

Nel 2000 si trovava sulla Croisette per partecipare al gala benefico organizzato da amfAR, per raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica per combattere l'AIDS e ha incontrato il produttore, che doveva "condurre" la serata, il giorno prima dell'appuntamento.

Tra le pagine di Glamour UK, Paris Hilton ha ore rivelato: "Ero a pranzo con la mia amica ed è venuto al nostro tavolo. Mi ha detto: 'Vuoi diventare un'attrice?'. E ho risposto: 'Sì, voglio realmente recitare in un film'".

La star ha sottolineato: "Ero una teenager, quindi ero così colpita da lui. Pensavo: 'O mio dio, Harvey Weinstein è così cool!'. E lui ha risposto: 'Bene, dovremmo avere un incontro. Puoi venire nella mia stanza e leggere degli script'... E semplicemente non volevo andare, e non ci sono mai andata".

La sera dopo, tuttavia, Harvey Weinstein ha reagito in modo aggressivo, seguendola nel bagno delle donne e gridandole contro: "Vuoi essere una star?".

Paris ha ricordato: "Sono andata in bagno e mi ha seguita. Ha provato ad aprire la porta, ci ha sbattuto i pugni contro. E non avevo intenzione di aprirla, perché pensavo 'Sono in una toilette, perché dovresti venire qui?'. E non ho aperto. Poi è arrivata la sicurezza e l'ha letteralmente trascinato via mentre gridava 'Questa è la mia festa', mentre faceva il matto. Mi ha spaventata e terrorizzata".

Hilton ha ammesso che aveva sentito delle voci sul conto dei comportamenti di Weinstein prima di incontrarlo ed era consapevole che era talmente potente da spaventare tutti. Paris ha dichiarato: "Non volevo nemmeno parlare di quanto accaduto perché pensavo: 'Non voglio che le persone si arrabbino perché ho detto qualcosa'. Semplicemente si sapeva. Era così e le persone fingevano di non saperlo".