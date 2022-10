Paris Hilton, la rivelazione shock: "Ai tempi del collegio fui abusata sessualmente"

Paris Hilton è tornata alla ribalta con una dichiarazione shock sul suo passato: ha affermato di essere stata vittima di molestie sessuali durante la sua esperienza alla Provo Canyon School dello Utah, quando aveva soltanto 16 anni.

"A tarda notte, verso le 3 o le 4 del mattino, portavano me e altre ragazze in questa stanza ed eseguivano degli strani esami medici. In realtà non erano propriamente dei medici bensì diversi membri dello staff che ci facevano sdraiare su questo tavolo e infilavano le loro dita dentro di noi" ha dichiarato Paris Hilton ai microfoni del New York Times.

La nota modella e imprenditrice ha poi aggiunto: "Ho pianto mentre mi tenevano ferma. Per molti anni ho dovuto covare questo doloroso ricordo dentro di me, ma pensandoci adesso si è trattato di un abuso sessuale. È importante parlare di questi momenti dolorosi per poter guarire e contribuire a porre fine a questi abusi".

In passato Paris Hilton aveva sempre parlato in maniera negativa del periodo trascorso nel controverso collegio dello Utah, sostenendo pubblicamente la necessità di riformare il tipo di struttura.

La sua recente dichiarazione ha fatto in breve tempo il giro del mondo, ma per il momento i rappresentanti del Provo Canyon non hanno risposto alle accuse di abusi.