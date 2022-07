Paris Hilton sulla sua amicizia con Britney Spears: "È un angelo, è sempre stata al mio fianco"

L'amicizia tra Paris Hilton e Britney Spears ha sicuramente superato la prova del tempo: sono accadute molte cose nella vita della cantante durante gli ultimi due decenni, positive e negative, e la gioia dell'ereditiera nel vedere la sua amica celebrare il suo matrimonio da favola con Sam Asghari è difficile da spiegare a parole.

Una carrozza simile a Cenerentola, cavalli dagli zoccoli dorati e persino un iconico numero musicale di Selena Gomez, Paris e sua madre Kathy Hilton sono solo alcuni dei momenti iconici che hanno fatto parte del matrimonio di Britney. La Hilton, durante una recente intervista di ET, ha detto che vedere la sua amica così felice dopo tutto quello che ha passato l'ha resa "molto orgogliosa".

"Non so da dove iniziare, è stato tutto magico. Lei che cammina lungo la navata, vedere quello scintillio nei suoi occhi. Si merita questo lieto fine e la sua libertà più di chiunque altro", ha spiegato la star. "Il matrimonio rappresentava la loro relazione così bella ed intima; è stato indimenticabile ed sono stata orgogliosa di essere lì per lei."

Paris Hilton ha concluso l'intervista dicendo: "Le voglio tanto bene. È un angelo e non mi fido di molte persone, specialmente in questa città, ma lei è una ragazza che è sempre stata lì per me ed è sempre stata così gentile e affidabile ed è così dolce. Non farebbe mai male a una mosca. Credo che sia una delle persone più gentili che abbia mai incontrato in vita mia."