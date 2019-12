Parigi può attendere: stasera su Rai1 il film di Eleanor Coppola

Va in onda stasera su Rai1, alle 21:25 e in priva visione TV, Parigi può attendere, la commedia scritta e diretta da Eleanor Coppola, moglie di Francis Ford Coppola.

Arriva stasera su Rai1, alle 21:25, Parigi può attendere, film commedia con Diane Lane, Alec Baldwin e Arnaud Viard, scritto e diretto da Eleanor Coppola, moglie del regista Francis Ford Coppola, alla sua prima esperienza con un film di finzione.

La storia di Parigi può attendere ruota intorno ad Anne, moglie di un produttore hollywoodiano, in Francia per il Festival di Cannes. Lui le ha promesso che, dopo gli impegni sulla croisette, andranno insieme a Parigi per trascorrere qualche giorno insieme lontani da altri impegni, ma un imprevisto lo costringe a partire per Budapest.

Anne, rimasta sola e non nelle condizioni di poter prendere un aereo per via del fastidioso problema all'orecchio, accetta il passaggio per Parigi di Jacques, socio francese di suo marito, che si offre di accompagnarla a bordo della sua vecchia Peugeot 504 cabriolet. Attraverso paesaggi lontani dallo splendore degli Champs-Élysées, attraverso percorsi meno battuti e ricche tavole imbandite con semplicità di ogni delizia francese, Anne e Jacques si lasceranno conquistare dalla beatitudine di una vita lontana dall'efficienza e dalla frenesia americane.

Eleanor Coppola, che ha conosciuto suo marito sul set di Dementia 13, è diventata famosa nel 1991 per il documentario Viaggio all'inferno, sulla realizzazione di uno dei capolavori di Francis Ford, Apocalypse Now. E dopo anni di documentari, alla veneranda età di 80 anni, ha deciso di esordire nella fiction con questo lungometraggio che vede come protagonisti Diane Lane, Alec Baldwin e Arnaud Viard