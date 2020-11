Pari e Dispari, il figlio di Bud Spencer appare in una scena, ecco quale

Il figlio di Bud Spencer, Giuseppe Pedersoli, appare in una scena molto importante di Pari e Dispari: non era la prima volta che uno dei figli dell'attore compariva in una sua pellicola, ad esempio sua figlia, Diamante Pedersoli, aveva recitato in Superfantagenio, altra pellicola diretta da Sergio Corbucci.

Pari e dispari: Bud Spencer in un'immagine del film

In una delle scene finali del film di Corbucci, quando Johnny chiede all'ammiraglio O'Connors di fare l'ultima scommessa con Charlie, si vede per qualche istante il giovane Giuseppe, figlio di Spencer, recitare nei panni di un ufficiale della marina.

In un'intervista del 2016 Giuseppe, in seguito alla morte del padre, ha dichiarato: "Stava bene, solo aveva avuto una piccola caduta in casa. Gli avevano detto di restare a riposo per un mesetto, per cui si sentiva meno indipendente di prima. Questo lo ha debilitato nello spirito e nel corpo, e non ha più avuto la forza per tirarsene fuori: ma non aveva nessuna malattia. Non è vero che era malato, né che è morto in ospedale. E' morto a casa, anche se aveva avuto una breve degenza all'ospedale Gemelli per via della caduta."

Pari e dispari: un'immagine del film

In un'altra intervista la figlia Diamante parlò degli insegnamenti che le aveva lasciato suo padre: "Vivere la vita con il sorriso. Lui lo faceva anche nei momenti difficili. Diceva che la fama per i film gliel'aveva data il pubblico, mentre i successi sportivi se li era guadagnati da solo e nessuno poteva toglierglieli".