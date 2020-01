Parasite torna al cinema dopo le nomination agli Oscar 2020: ecco quando

Parasite, stando anche alle nomination agli Oscar 2020, è uno dei film dell'anno, che torna al cinema in Italia: dal 6 febbraio il capolavoro del regista coreano Bong Joon-ho sarà riproposto, da Academy Two e Lucky Red, nelle sale di tutta Italia.

Parasite, vincitore del Golden Globe come Miglior film straniero, è candidato agli Academy Awards in ben 6 categorie. Il film ha conquistato le nomination come Miglior Film, Regia, Film Straniero, Sceneggiatura Originale, Montaggio e Scenografia. In occasione della consegna degli Oscar, dunque, il film uscirà di nuovo nelle sale, dove era approdato la prima volta, dopo l'anteprima mondiale a Cannes, il 7 novembre 2019.

Parasite, inoltre, è stato designato Film dell'anno dal Sindacato nazionale critici cinematografici italiani, ha raccolto riconoscimenti dalle associazioni di categoria di tutto il mondo ed è candidato ai Bafta in 4 categorie.

Oscar 2020: tutte le nomination

Dal 20 febbraio, inoltre, arriverà in sala, inedito in Italia, il primo capolavoro di Bong Joon-ho, Memorie di un assassino - Memories of Murder, un thriller avvincente con Song Kang-ho, in cui il regista miscela perfettamente, proprio come in Parasite i registri comico e drammatico. Il film, datato 2033, è ispirato a una storia vera ed è ambientato in un piccolo villaggio dove, nel 1986, viene trovata una giovane donna brutalmente assassinata. Due mesi dopo, un crimine molto simile, attira l'attenzione dell'opinione pubblica. Lo spettro di un assassino seriale fa sprofondare l'intera regione nel terrore. Due poliziotti locali, tanto brutali quanto impreparati, indagano con mezzi poco ortodossi sugli omicidi. Si unirà a loro un terzo detective, in arrivo direttamente da Seul. Penserà di poter risolvere il caso ma, fra errori e false piste, verrà trascinato negli abissi di un'indagine senza apparente risoluzione.

Bong Joon-ho: killer che ha ispirato il suo film identificato dopo 30 anni