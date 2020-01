Parasite: in arrivo una mini serie tratta dal film prodotta per HBO?

Parasite, il pluripremiato film diretto da Bong Joon-Ho, potrebbe diventare una mini serie prodotta per HBO! L'adattamento televisivo dovrebbe essere sviluppato dal regista del film in collaborazione con Adam McKay e al progetto sembra fosse interessata anche Netflix.

Parasite è stata una delle rivelazioni dell'anno: dopo aver conquistato la Palma d'oro a Cannes ha inoltre vinto un Golden Globe come Miglior Film in lingua straniera ed è uno dei titoli in corsa per le nomination agli Oscar 2020.

Il film ha incassato ben 24 milioni di dollari negli Stati Uniti e 130 a livello mondiale.

Sul grande schermo si racconta la storia della famiglia di Ki-taek, alle prese con problemi economici. Il figlio Ki-woo, grazie a un amico, ottiene un lavoro ben pagato come tutor e parte per incontrare la famiglia di Mr. Park, a capo di un'importante azienda internazionale. Ki-woo incontra quindi Yeon-kyo e il primo incontro tra le due famiglie dà il via a una serie di bugie e problemi.

Il film - di cui potete leggere la nostra recensione di Parasite - affronta tematiche legate alla diseguaglianza economica e alla lotta di classe.