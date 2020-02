Parasite: un video sorprendente ci svela un segreto del film

Parasite è stato il primo film in lingua non inglese a trionfare agli Oscar nella categoria dedicata al miglior film e un nuovo sorprendente video ci svela un segreto curioso riguardo al film e alla sua fotografia. L'account Instagram di Filmoment, riprendendo un video YouTube dell'utente Thomas Flight, ha raccontato l'utilizzo del tutto particolare - e molto narrativo in questo caso - delle linee verticali durante tutto il film.

In Parasite la distinzione tra ricchi e poveri è un leit motiv fondamentale dalle prime immagini del film e anche la fotografia di Kyung-pyo Hong insieme alla regia di Bong Joon-ho ha lavorato per questo risultato: moltissime linee verticali dividono i personaggi 'ricchi' dai 'poveri', destinati a rimanere separati narrativamente e visivamente. E quei pochi che oseranno travalicare quella riga virtuale (come si dice in inglese cross the line), spesso non fanno una bella fine. O comunque si ritroveranno in un punto di non ritorno. Ecco il video sui segreti di Parasite:

Il film - di cui potete leggere la nostra recensione di Parasite - porta sullo schermo la storia della famiglia di Ki-taek, alle prese con problemi economici. Il figlio Ki-woo, grazie a un amico, ottiene un lavoro ben pagato come tutor e parte per incontrare la famiglia di Mr. Park, a capo di un'importante azienda internazionale. Ki-woo incontra quindi Yeon-kyo e il primo incontro tra le due famiglie dà il via a una serie di bugie e problemi.

Parasite: Woo-sik Choi con So-dam Park durante una scena

Parasite ha avuto il suo esordio al Festival di Cannes il 21 maggio 2019, dove è stato il primo film coreano ad aggiudicarsi la Palma d'Oro, e il primo a farlo con l'unanimità della giuria dai tempi di La vita di Adele. E non è la prima volta che Bong viene selezionato dal suo paese per rappresentarlo agli Oscar, visto che già nel 2009 Mother era stato preso in considerazione, anche se non aveva raggiunto la cinquina finale per il Miglior Film Straniero (e neanche le altre, che hanno sancito la vittoria devastante di Parasite).