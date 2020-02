Parasite e Gianni Morandi, la scena del film con la canzone

È disponibile in rete la scena di Parasite contenente una delle canzoni più note di Gianni Morandi, In ginocchio da te.

È disponibile in rete la scena di Parasite contenente uno dei più noti brani di Gianni Morandi, In ginocchio da te. La canzone fa capolino in uno dei momenti più drammatici del film di Bong Joon-ho, quando il piano della famiglia protagonista è messo a repentaglio da un'evoluzione imprevista della loro nuova vita.

Parasite: Song Kang-ho in un'immagine del film

Lo scorso agosto, in occasione della nostra intervista a Bong Joon-ho su Parasite, egli ci ha raccontato di aver scelto In ginocchio da te solo per il titolo, poiché in quella sequenza i quattro protagonisti sono letteralmente messi in ginocchio. È poi scoppiato a ridere quando gli abbiamo spiegato che è un brano d'amore.

Parasite: una scena del film con Yeo-Jeong Cho

L'uso di quel brano, che ha portato Bong Joon-ho e Gianni Morandi a dichiarare di volersi conoscere di persona dopo la vittoria della Palma d'Oro a Cannes lo scorso maggio, è uno dei tanti elementi affascinanti di Parasite, lungometraggio che dopo il suo folgorante esordio sulla Croisette ha conquistato i cinefili del mondo intero, con incassi notevoli ovunque (ad oggi ha ottenuto quasi 200 milioni di dollari al box office mondiale, un record per un film coreano) e passaggi in festival importanti come Karlovy Vary, Locarno, Telluride, Toronto e Busan. Fino ad arrivare alla 92ma notte degli Oscar, dove il thriller satirico di Bong Joon-ho ha conquistato ben quattro statuette: Film Straniero, Sceneggiatura Originale, Regia e Miglior Film, quest'ultimo un risultato clamoroso poiché è la prima volta in assoluto che il premio principale va a un film che non è in inglese (lo scorso anno Roma vinse per la regia ma fu sconfitto da Green Book nella categoria più importante).

Il regista sta anche lavorando a una trasposizione televisiva per la HBO, che stando alle sue dichiarazioni non sarà un remake, bensì una serie di storie secondarie i cui eventi si sovrappongono cronologicamente a quelli del film.

Nei giorni scorsi Parasite è tornato nelle sale e attualmente è in vetta al boxoffice italiano e ha superato addirittura l'ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo.