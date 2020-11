Parasite, il trionfatore degli Oscar arriva anche in 4K UHD e in una suggestiva versione bianco e nero

Il film trionfatore degli ultimi Oscar, in due versioni nuove di zecca. Dal 16 dicembre, infatti, torna in homevideo grazie a Eagle Pictures il film dell'anno Parasite di Bong Joon-ho, che sarà disponibile in 4K e anche nell'attesissima edizione in bianco e nero. L'edizione DVD di Parasite conterrà sia il film a colori sia la versione in bianco e nero sottotitolata, mentre il cofanetto Blu-ray 4k avrà all'interno la versione cinematografica in UHD, la versione in bianco e nero in HD e una card da collezione numerata.

Parasite: Kang-ho Song, Woo-sik Choi, So-dam Park, Hyae Jin Chang in una scena

Palma d'Oro a Cannes 72, Film della critica e record d'incassi, il capolavoro di Bong Joon-ho ("Memorie di un assassino", "Okja", "Snowpiercer") ha vinto ben 4 statuette agli Oscar 2020, tra cui quella per il miglior film e miglior regia. Un'opera magistrale che è al contempo un thriller mozzafiato e un emozionante ritratto di famiglia, ideale per chi vuole farsi sorprendere ma non rinuncia a divertirsi.

Al centro della vicenda un nucleo famigliare composto da padre, madre, figlio e figlia, che vivono di espedienti in uno squallido seminterrato. Quando il ragazzo, falsificando diploma e identità, diventa il tutor privato dell'erede di una ricchissima famiglia, i quattro escogitano un piano diabolico per sistemarsi definitivamente. Ma anche una strategia perfetta nasconde conseguenze imprevedibili.