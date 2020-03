Parasite: il trionfatore degli Oscar dal 15 aprile in DVD, Blu-ray e anche in una fantastica Steelbook

Il pluripremiato film coreano sarà disponibile anche in un'edizione da collezione. Ad aprile per Eagle Pictures in uscita anche il Pinocchio di Matteo Garrone e Hammamet.

Parasite: Woo-sik Choi con So-dam Park durante una scena

Per il film dell'anno, Palma d'Oro a Cannes e trionfatore un po' a sorpresa anche agli Oscar (4 statuette, tra cui quella per il miglior film e miglior regia), sta per arrivare l'ora dello sbarco in homevideo. Il pluripremiato Parasite, il film di Bong Joon-ho apprezzato da critica e pubblico, e protagonista di un ottimo risultato al botteghino nel recente ritorno nelle sale, sarà disponibile infatti a partire dal 15 aprile grazie a Eagle Pictures in edizione DVD, Blu-ray e in una elegante steelbook Combo (contenente il doppio formato DVD+BD) da collezione, con una grafica davvero curiosa e accattivante.

Parasite è un'opera magistrale che è al contempo un thriller mozzafiato e un emozionante ritratto di famiglia, ideale per chi vuole farsi sorprendere ma non rinuncia a divertirsi. Nelle edizioni homevideo, oltre al trailer, nei contenuti extra ci sarà anche il making of del film.

Parasite sarà solo uno dei tre grandi titoli in uscita per Eagle ad aprile. Si comincia il giorno 8 con il Pinocchio di Matteo Garrone e con Roberto Benigni nei panni di Geppetto: il film sarà edito in formato DVD, Blu-ray Combo (con il doppio formato DVD+BD), entrambe con una card da collezione, e il Blu-ray Combo Special Edition, con ben 4 card da collezione. Dal 23 aprile poi uscirà anche Hammamet, il film di Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino nei panni di Bettino Craxi. Il film arriverà in versione DVD e Combo (doppio formato DVD+BD).