Paranormal Activity: William Eubank regista del reboot del franchise

Il franchise horror di Paranormal Activity avrà un reboot e alla regia ci sarà Will Eubank, già dietro la macchina da presa di Underwater.

Paranormal Activity è al centro di un reboot che verrà realizzato per Paramount Players e ha già una data di uscita: il 4 marzo 2022 l'horror arriverà infatti nelle sale americane.

Il nuovo lungometraggio viene descritto come una "nuova, inaspettata riorganizzazione" del franchise.

Alla regia della nuova versione di Paranormal Activity ci sarà il regista William Eubank, che recentemente ha realizzato Underwater con star Kristen Stewart. La sceneggiatura sarà invece firmata da Christopher Landon, autore di Happy Death Day.

Paranormal Activity, con un budget molto ridotto pari a circa 15.000 dollari, è diventato un vero e proprio successo ai box office con 193 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.

Il lungometraggio diretto da Oren Peli, inoltre, ha dato il via a molti progetti simili legati al concetto della casa infestata e del found footage.

Il franchise è arrivato a quota sei film e ora è in fase di sviluppo il reboot.