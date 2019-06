Paranormal Activity: in arrivo un nuovo capitolo del franchise horror

Paranormal Activity ritornerà nelle sale con un nuovo capitolo del franchise horror, attualmente in fase di sviluppo.

Il progetto è stato annunciato dal capo della Paramount Pictures, Jim Gianopulos, e verrà realizzato proprio in occasione del decimo anniversario del primo film che ha dato il via alla terrificante saga.

Parlando di Paranormal Activity, Gianopulos, ha dichiarato: "Collaboreremo con il produttore esperto in horror Jason Blum per proporre un nuovo film".

Il primo lungometraggio che utilizzava la tecnica del found footage ha debuttato nel 2009 nei cinema di tutto il mondo, diventando un vero successo ai box office internazionali superando quota 193 milioni di dollari di incasso a fronte di un budget di 15.000 dollari.

Negli anni successivi sono stati realizzati cinque sequel, tra cui uno in 3D distribuito nel 2015, Paranormal Activity: The Ghost Dimension . Il totale incassato dal franchise ha quindi superato quota 890 milioni di dollari.

Il film originale era stato diretto da Oren Peli, poi alla regia di progetti analoghi come Chernobyl Diaries e Area 51.

