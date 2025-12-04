Paranormal Activity: James Wan produrrà un nuovo film reboot del franchise Blumhouse

Blumhouse ha confermato di essere al lavoro su un nuovo film del franchise horror che vedrà Wan, regista di Aquaman e The Conjuring, coinvolto come produttore

Il genere horror ha ha vissuto un periodo di rinascita nel 2007 con l'uscita di Paranormal Activity e ora Blumhouse ha messo in cantiere un reboot del franchise.

Diretto da Oren Peli e prodotto da Jason Blum, il primo film fu un progetto a basso costo girato in stile found footage ha affascinato il pubblico, diventando quello che è considerato uno dei film horror più inquietanti mai realizzati.

Sebbene il genere found footage avesse già riscosso successo con The Blair Witch Project del 1999, il primo film della serie Paranormal Activity è stato un vero e proprio fenomeno al box-office.

Katie Featherston in una spaventosa scena di Paranormal Activity

I dettagli sul nuovo reboot in sviluppo

L'Hollywood Reporter ha rivelato che è in fase di sviluppo un nuovo film della serie Paranormal Activity, prodotto da Blumhouse-Atomic Monster e Paramount, che ne curerà anche la distribuzione. Con una gradita sorpresa, James Wan, noto per aver diretto The Conjuring e i due film di Aquaman, è stato coinvolto anche come produttore. Il progetto, che sembra essere una priorità per la Paramount, uscirà nelle sale cinematografiche.

In una dichiarazione, Wan ha espresso il suo amore per la saga horror e ha detto di essere entusiasta di sviluppare il prossimo capitolo: "Sono un grande ammiratore di Paranormal Activity sin dal brillante primo film, con la sua atmosfera inquietante e la sua sottile capacità di rendere terrificante ciò che non si vede. Non vedo l'ora di ampliare la sua eredità e contribuire a plasmare la prossima evoluzione di questa spaventosa serie di found footage".

Anche Jason Blum ha espresso il suo entusiasmo per la collaborazione con James Wan, esprimendo la sua gratitudine per avere a disposizione un budget molto più consistente rispetto al primo Paranormal Activity.

Wallpaper: una sequenza dell'horror Paranormal Activity (2007)

Il successo al box-office del franchise

Realizzato con un budget di 15.000 dollari (con successive aggiunte che hanno portato il totale a 215.000 dollari), Paranormal Activity indipendente ha incassato 193 milioni di dollari in tutto il mondo. Grazie alla sua atmosfera inquietante e alla sua premessa stranamente realistica, Paranormal Activity è diventato, a tutti gli effetti, un fenomeno virale. Così, prima che il pubblico se ne rendesse conto, in un periodo di tempo relativamente breve è nata un'intera serie di sette film.

Sfortunatamente, nonostante la serie abbia ottenuto risultati affidabili di episodio in episodio, ha subito un calo sia in termini di accoglienza da parte della critica che di interesse da parte del pubblico. Alla fine, la serie sembrava giunta al termine con Paranormal Activity - Parente prossimo, distribuito direttamente su Paramount+ nel 2021.