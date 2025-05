Paramount+: da MTV Cribs Italia a Il mio posto è qui, ecco tutte le novità di giugno 2025

Giugno 2025 si preannuncia scoppiettante su Paramount+, con un catalogo che spazia dal glamour delle case vip italiane al dramma psicologico premiato a Venezia, fino all'energia sfrenata dei reality e le serie kids. Tra novità assolute e titoli già cult, la piattaforma streaming arricchisce la sua offerta con contenuti per tutti i gusti.

Torna MTV Cribs Italia con Giulia Salemi e le case delle star

A partire dal 10 giugno, Giulia Salemi ci accompagna nella quinta stagione di MTV Cribs Italia, aprendo le porte delle case di Claudia Gerini, Elisabetta Gregoraci, Nina Zilli e molti altri. Un viaggio settimanale nella quotidianità delle celebrity italiane, tra lusso, dettagli personali e storytelling visivo. Lo show, diventato un cult sin dai tempi di Snoop Dogg e Kim Kardashian, resta una garanzia di intrattenimento che ci permette di sbirciare nell'intimità dei nostri vip preferiti.

Il mio posto è qui: un film coraggioso sull'amicizia e l'emancipazione

Il mio posto è qui

Il 27 giugno arriva Il mio posto è qui, film diretto da Cristiano Bortone e Daniela Porto, già premiato al Bif&st 2024. Ambientato nella Calabria del dopoguerra, racconta la storia di Marta e Lorenzo, un'amicizia profonda tra una ragazza madre e un uomo omosessuale emarginato. Un racconto potente di emancipazione, pregiudizio e dignità, interpretato da Ludovica Martino e Marco Leonardi.

Memory, In Bloom e Aussie Shore: tra emozioni forti e puro intrattenimento

Memory

In arrivo su Paramount+ il 1° giugno c'è Memory, con protagonisti Jessica Chastain e Peter Sarsgaard: un dramma sull'incontro tra due anime ferite, diretto da Michel Franco. Il 26 giugno, invece, è il momento di In Bloom: Everybody's Fight, docuserie che affronta temi come violenza di genere e diritti delle donne, con le voci, tra gli altri, di Lila Moss e Alok Vaid-Menon.

E per chi ha voglia di leggerezza, dal 13 giugno debutta Aussie Shore, nuovo reality australiano che riprende il filon "Shore" ed è già destinato a far parlare di sé.

Paw Patrol: Air Rescue e gli altri appuntamenti per i bambini

Paw Patrol - Il film

I bambini potranno divertirsi con PAW Patrol: Air Rescue, dove i cuccioli affrontano nuove avventure ad alta quota. Torna anche The Loud House con le stagioni 7 e 8 e The Patrick Star Show 2, che promette una valanga di sketch surreali e comicità spensierata dallo spin-off di SpongeBob dedicato al suo amico più eccentrico. Tutti i contenuti saranno disponibili dal 13 giugno su Paramount+.

Annunci da Paramount+: cosa c'è in programma nel prossimo futuro

Paramount+ ha ufficialmente rinnovato Yellowjackets per una quarta stagione, dopo il successo della terza. La serie - tra horror psicologico e dramma adolescenziale - continua a conquistare pubblico e critica.

Inoltre, sono iniziate le riprese della seconda stagione di The Agency: Central Intelligence, spy-thriller internazionale con Michael Fassbender e Richard Gere. Nel team produttivo anche George Clooney e Joe Wright, per una delle serie più ambiziose della piattaforma.