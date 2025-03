Il mio posto è qui: sette proiezioni gratuite per combattere la discriminazione dl 3 all'11 marzo

Dopo l'uscita nelle sale nel 2024, Il mio posto è qui, diretto da Daniela Porto e da Cristiano Bortone, fa ritorno per sette proiezioni gratuite che si terranno dal 3 all'11 marzo per sensibilizzare su temi l'emancipazione femminile, i diritti della comunità LGBTQIA+ e la lotta contro i pregiudizi.

Il programma di proiezioni non si limita alla visione del film, ma prevede una serie di incontri e dibattiti a cui parteciperanno attori e registi per riflettere insieme e rispondere alle domande che la pellicola solleva.

Le proiezioni per gli studenti delle scuole medie e superiori saranno un'occasione per accendere un dibattito che proseguirà anche all'interno delle classi. L'obiettivo di questo programma, infatti, non è solo quello di sensibilizzare sui temi della violenza e della discriminazione, ma di favorire una riflessione costruttiva e propositiva che inizi già sui banchi di scuola.

Marco Leonardi balla con un uomo

Location delle proiezioni non saranno i cinema, bensì sale e aree polifunzionali distribuite nei vari Municipi del Comune di Roma. Oltre alla partecipazione dell'autrice e regista Daniela Porto e dell'attore Marco Leonardi, l'evento si arricchirà del contributo di rappresentanti istituzionali. In particolare, l'Assessore Municipale Marcello Morlacchi e la Presidente dell'Impresa sociale Promet, Laura Barbaliscia saranno presenti il 3 Marzo; il Consigliere Comunale Riccardo Corbucci e il Consigliere Municipale Filippo Laguzzi saranno presenti il 4 marzo; il 5 marzo interverranno il Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli, il Consigliere Municipale Flavio Mancini e la Presidente dell'Impresa sociale Promet, Laura Barbaliscia; l'Assessore Municipale Marcello Morlacchi e la Presidente dell'Impresa sociale Promet, Laura Barbaliscia prenderanno parte il 6 marzo; l'8 marzo saranno presenti l'Assessore Municipale Marcello Morlacchi e la Consigliera Municipale Maria Mazzitelli; il 10 marzo vedrà la partecipazione dell'Assessora Municipale Francesca Vetrugno; infine, l'11 marzo presenzieranno l'Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio e l'Assessora Municipale Giulia Fainella.

Ludovica Martino e Marco Leonardi in fuga in motocicletta

Calendario delle proiezioni

3 marzo 2025 - 11:00 | Scuola Francesco Gentile, Via Francesco Gentile 122 (Municipio VII)

4 marzo 2025 - 17:00 | Sede Municipio - Piazza Sempione, 15 (Municipio III)

5 marzo 2025 - 10:00 | Sala Cinema Antonio Cerone, Via Fernando Conti (Municipio VI)

6 marzo 2025 - 10:00 | Scuola Messina, Via Messina 51 (Municipio VII)

8 marzo 2025 - 17:30 | Centro Polifunzionale Statuario, Via Siderno 1/3 (Municipio VII)

10 marzo 2025 - 10:00 | Cinema Madison, Via Gabriello Chiabrera 121 (Municipio III)

11 marzo 2025 - 10:00 | Sala Consiliare Luigi Petroselli, Via Marino Mazzacurati 75 (Municipio XI)

La sinossi

Come rivela la nostra recensione de Il mio posto è qui, il film è ambientato nell'Italia del dopoguerra e narra la vicenda di Marta (Ludovica Martino), promessa in sposa a un uomo che non ama, e Lorenzo (Marco Leonardi), omosessuale nel paese soprannominato "l'organizzatore dei matrimoni". La loro amicizia, nata in un contesto di forte chiusura culturale, diventa un motore di cambiamento: Marta scopre la possibilità di realizzarsi come donna indipendente, mentre Lorenzo trova la forza di ribellarsi ai pregiudizi.