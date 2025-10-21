Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 ottobre: Odile vuole che Greta sia la stilista ufficiale

Domani, tra passerelle, atelier e salotti eleganti, a fare la differenza saranno le scelte: quelle dette a mezza voce e quelle che non si possono più rinviare. Ecco le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 22 ottobre su Rai 1 alle ore 16.00.

Intrighi di famiglia, strategie di moda e sentimenti in bilico. La puntata di domani, mercoledì 22 ottobre, de Il Paradiso delle Signore promette svolte su più fronti: dal progetto industriale dei Marchesi alle incertezze che accompagnano il matrimonio più atteso. Al grande magazzino, intanto, si incrociano ambizioni personali e scelte professionali che rischiano di lasciare il segno. Scopriamo di più con le anticipazioni del prossimo episodio in onda su Rai 1 alle ore 16.00 (e in streaming su RaiPlay).

Riassunto delle puntate precedenti: cosa è successo al Paradiso

Il Paradiso delle Signore, Marcello

A Milano il clima è stato tutt'altro che sereno. Paola, moglie di Rodolfo Sacchi e vittima dei suoi soprusi, ha cercato un confronto con Rosa, decisa a trovare il coraggio per cambiare rotta. Marina Valli è tornata al Paradiso per individuare l'abito perfetto per le nozze di Adelaide e Marcello, senza trascurare il lavoro con Matteo al musicarello.

Delia ha rischiato di perdere la sfilata di acconciature degli Ambrosini, appuntamento a cui teneva moltissimo, ma l'intervento di Johnny ha rimesso in moto i piani. A Villa Guarnieri, poi, è arrivato Monsignor Giglio per la benedizione ai futuri sposi, mentre Umberto, con le sue provocazioni, ha alimentato i dubbi che già tormentano Marcello. L'uomo non è affatto sicuro di voler sposare Adelaide.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni della nuova puntata

Ettore Marchesi (Elia Marangon)

Il focus si sposta ora sulla GMM. Nel nuovo episodio de Il paradiso delle signore Odile intende ufficializzare il talento di Greta proponendole il ruolo di stilista della maison. Una mossa che conferma quanto il piano dei fratelli Marchesi proceda spedito, anche se gli imprevisti sono dietro l'angolo.

Al Paradiso, Irene è chiamata a un nuovo tour de force per trovare una Venere capace di rimpiazzare Elvira: la selezione si preannuncia complicata e rischia di rallentare i progetti del grande magazzino.

Sul fronte dei sentimenti, Delia teme che la scelta di presenziare alla sfilata senza Gianlorenzo abbia lasciato strascichi: la giovane cercherà un modo per ricucire, consapevole che piccoli gesti possono pesare come macigni. Intanto nasce una crepa tra Fulvio e Caterina, dopo che lui scopre una menzogna destinata a far discutere: la fiducia dovrà passare al vaglio dei fatti. Anche la musica non porta solo armonia: l'idea di Marina di cantare alle nozze della contessa non scalda tutti gli animi e potrebbe aprire un fronte inatteso.

Infine, occhi puntati su Rosa e Marcello: lei ha chiesto un incontro che potrebbe rimettere in discussione equilibri personali e professionali. Con Umberto pronto a soffiare sul fuoco e l'altare sempre più vicino, per Marcello ogni parola pesa.