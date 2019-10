Paolo Bonolis: "Freddie Mercury mi fece delle avances a Londra"

Freddie Mercury durante un live

Paolo Bonolis e Freddie Mercury: il frontman dei Queen, fece delle avances al conduttore di Ciao Darwin, durante una serata a Londra. Sembra fantagossip, eppure lo ha raccontato Paolo Bonolis nel suo libro Perchè parlavo da solo, appena uscito in libreria.

"Lo incontrai a 25 anni a una cena a Londra" - spiega Paolo Bonolis a proposito di Freddie Mercury - "Iniziammo a chiacchierare. Dopo un po' capii che avrebbe voluto che andassimo da qualche altra parte... io misi subito le cose in chiaro: "Freddie, adoro la sua musica, la trovo fantastico. Ma davvero: non è robba pe' me."

Se l'aneddoto raccontato da Paolo Bonolis nel suo libro Perché parlavo da solo fosse vero, risalirebbe dunque al 1986, anno in cui il conduttore il conduttore vinse un Telegatto per la conduzione di Bim Bum Bam, storico e amatissimo programma per bambini in onda sulle reti Fininvest, che avrebbe continuato a condurre (insieme ad altri colleghi) fino al 1990. Nello stesso anno Freddie Mercury era stato impegnato con l'ultimo tour insieme ai Queen, il Magic Tour, ma fu anche l'anno in cui il cantante iniziò ad accusare i primi problemi di salute.

Freddie Mercury: la rara foto scattata da una fan durante la malattia

Paolo Bonolis e Luca Laurenti: un bacio appassionato!

Nelle interviste promozionali per il suo libro Bonolis non approfondisce le circostanze dell'incontro con Freddie Mercury, ma nel volume si parla anche dei primi incontri con altri personaggi celebri, da Raimondo Vianello a Pippo Baudo, ai tempi in cui Piolo era agli inizi della sua brillante carriera.

Nonostante abbia rinunciato alla sua notte di passione con Mercury, va sottolineato tuttavia che Paolo Bonolis si è concesso mille e più baci appassionati con Luca Laurenti, l'amico e compagno di tante avventure televisive.

Tornando a Freddie Mercury, lo scorso autunno l'ascesa del frontman dei Queen è stata raccontata in Bohemian Rhapsody, film fenomeno di enorme successo di cui si è continuato a parlare per mesi, dopo la sua uscita. Film nel quale Freddie è interpretato da Rami Malek, che ha vinto l'Oscar per la sua interpretazione.

Bohemian Rhapsody: tutti gli errori e le inesattezze nel film su Freddie Mercury