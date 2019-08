Freddie Mercury: la rara foto scattata da una fan durante la malattia

Freddie Mercury è riapparso in una foto rara del 1988, scattata da una fan del frontman dei Queen poco dopo la diagnosi di AIDS, che lo porterà alla morte nel 1991.

La foto è stata condivisa da una sua fan dell'epoca, Helen, una ragazza fortunata perché una delle pochissime ad aver incontrato Freddie Mercury in quel periodo e a poter scattare una foto con lui.

L'immagine è stata condivisa dall'account Freddie Mercury Club, che ha ringraziato la fan e ha riportato il suo racconto: "Freddie e la fortunatissima fan Helen a Londra, 1988 Ecco la bella storia dietro questa foto raccontata dalla stessa Helen."

Le parole di Helen sono molto toccanti e descrivono alla perfezione il suo incontro con il Freddie Mercury, soffermandosi in particolar modo sulla bellezza dei suoi occhi: "La mia foto in cui tengo stretto Freddie con la mano sul petto è stata scattata il 13 luglio 1988. Noi (due amici e io) eravamo fuori casa di Freddie quando è uscito dalla macchina, con Mary e Peter Straker. Avevo un disegno incorniciato che avevo fatto di Freddie, Mary e Montserrat Caballe, così gli ho detto 'Freddie!! Ho un piccolo regalo per te! Gli ho consegnato il disegno e ho quasi dimenticato cosa dire quando i suoi begli occhi hanno guardato nei miei! Aspettò che io parlassi ma mi ero quasi dimenticata come fare!! Credetemi, quegli occhi erano molto più belli e inquietanti di QUALSIASI foto possa mostrare!! Alla fine ho detto: "Ho disegnato questo per te!" Lo tenne e disse: "Oh adorabile! Super! Hai anche Mary lì! E lui glielo mostrò attraverso il finestrino della macchina e lei mi sorrise. Ho quindi chiesto se potevo fare una foto con lui e lui ha risposto: "Certo"

Helen continua con il racconto, parlando di come chiese a Freddie Mercury di fare una foto. Il cantante si dimostrò subito disponibile e divertito guardando la sua fan quasi in lacrime dalla gioia: "Ti dispiace se ...?" Alzò le sopracciglia scure e gli occhi scintillarono di divertimento mentre rispondeva, "OK!" Quindi gli misi una mano sul petto caldo e posai la testa sulla sua spalla. Ho cercato di descrivere come mi sentivo nelle poesie della mia rivista Tribute Fairytales Of Yesterday, ma in realtà il sentimento era oltre le parole, era oltre ogni cosa e troppo vicino alle lacrime. Salì in macchina con un altro "Grazie" e non potei impedire alle lacrime di balzarmi agli occhi mentre salutavo con la mano. Si voltò sul sedile per mostrare correttamente il disegno a Mary, e anche lei fece un cenno."

Un reperto da conservare gelosamente per Helen, che in questo momento rappresenta tutti i fan che hanno amato e ancora amano il leggendario cantante dei Queen, la cui parabola nel mondo della musica è stata rievocata in parte nel film Bohemian Rhapsody.