Paolo Bonolis: "Il Grande Fratello è una rottura ma conviene economicamente. Tornerò con Il Senso della Vita"

Paolo Bonolis è al lavoro su una nuova edizione de Il Senso della Vita: a raccontarlo è stato lo stesso conduttore, intervistato nel podcast DoppioPasso, dove è stato accompagnato dal figlio Davide Bonolis.

Non solo: Bonolis ha ripercorso alcune tappe della sua carriera e si è lasciato andare ad una riflessione più ampia sulla tv italiana, a partire dall'usurato Grande Fratello che "è una rottura di cogli*ni, ma è conveniente".

Paolo Bonolis: il Grande Fratello è conveniente, torno con Il Senso Della Vita

Paolo Bonolis e Luca Laurenti in una foto promozionale per il programma Avanti un altro

Una riflessione, la sua, che riguarda programmi che vanno avanti da anni, in una televisione che ha perso il piacere di sperimentare. Uno su tutti? Il Grande Fratello, di cui si è appena conclusa la diciottesima edizione.

Senza ipocrisie, Bonolis ha detto: "Le trasmissioni spremute fino al midollo ci sono. Pensiamo al Grande Fratello che si spalma su più piattaforme ed economicamente è un prodotto estremamente conveniente per un'azienda. Per alcuni, è una rottura di coglini e lo capisco, ma è conveniente. Anche Avanti un altro è alla dodicesima stagione, ma la gente si diverte. E finché dura fa verdura".

Poi, a proposito dei suoi programmi, ha appunto rivelato che "probabilmente il prossimo anno inizierò a fare una cosa nuova, riprenderò una trasmissione che ho fatto tempo fa* e che è Il Senso Della Vita. Una contemporaneizzazione del racconto".

Del resto, si tratta di un programma da cui poi i colleghi avrebbero attino a piena mani: basti pensare all'intervista fotografica, dove viene mostrata una foto senza porre alcuna domanda, e all'ospite spetta commentarla a seconda di ciò che quell'immagine gli evoca.

L'improvvisazione e l'esperimento de Il Grande Calcio

Paolo Bonolis

Da sempre, ha raccontato inoltre Bonolis, il suo metodo basato sull'improvvisazione: seguire un canovaccio generale, ma senza seguire pedissequamente parola per parola il gobbo. A tal proposito, ha ricordato i tempi in Rai con Pingitore: "Mi piace condurre lo spettatore raccontando un percorso come lo faccio io. Se so già cosa incontro, mi annoio. Chi ha incastrato Peter Pan, Ciao Darwin, Avanti un altro, sono tutte cose che ho scritto io e che abbiamo venduto in tutto il mondo. Pochissime cose mi sono state date da fare come struttura, ma mai come contenuto. È impossibile per me. La prima volta che ho lavorato su Rai1 ho fatto Beato Tra Le Donne, con la regia di Pingitore, che m'aveva dato una papagna grande così di una puntata in diretta. C'era scritto: 'Buonasera, benvenuti...'. Ho imparato bene cosa dire nelle interazioni con gli attori del Bagaglino, perché non potevi dargli le battute diverse, e poi feci come volevo io. Alla fine della puntata, sento toc toc nel camerino: 'Sono Pingitore'. 'Maestro.... 'Lei non ha detto una sola parola di quello che ho scritto io'. E poi: 'È stato meglio così'".

Tra i vari ricordi infine, anche l'esperimento de Il grande calcio, programma che gli fu proposto direttamente da Pier Silvio Berlusconi quando Mediaset acquisì i diritti di Novantesimo Minuto. L'esperimento naufragò perché "a me piaceva molto il calcio, ma il problema è che ho avuto contro tutta la redazione giornalistica. Io ero spurio a quella situazione e dopo sei, sette puntate, in diretta io dissi grazie a tutti e me ne andai. Al posto mio, ci misero Mentana. Io lo capisco. Quando non sono gradito e lo capisco me ne vado. Però, il programma faceva grandi ascolti ed è cominciato ad andare male con Mentana".