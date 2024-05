Paolo Bonolis elogia Carlo Conti e lancia una frecciatina ad Amadeus, la replica del conduttore di Affari tuoi

Un improvviso botta e risposta tra due noti conduttori della televisione italiana, tra i quali, a quanto pare, non corre buon sangue, o perlomeno, non c'è un rapporto di amicizia, ha attirato l'attenzione del pubblico. I due personaggi coinvolti in questo improvviso dissing sono Paolo Bonolis e Amadeus. Il primo, nel corso di un'intervista a Repubblica ha elogiato Carlo Conti, che il prossimo anno sarà alla guida di Sanremo, lanciando una frecciatina all'ex direttore artistico della kermesse canora.

Il commento di Paolo Bonolis su Sanremo attira l'attenzione dei social

Durante la conversazione con il quotidiano, il conduttore di Ciao Darwin ha toccato vari argomenti personali e professionali, ma ciò che ha colpito di più sui social è stato il suo commento riguardante il festival di Sanremo. Dopo il passaggio di Amadeus su Nove, la Rai ha deciso di non correre rischi, affidando l'edizione del 2025 a chi lo aveva già condotto tre volte.

Amadeus sul palco dell'Ariston

Paolo Bonolis, commentando questa scelta, ha espresso la sua felicità per Carlo Conti, definendolo uno dei pochi amici che ha nel mondo dello spettacolo. Ha inoltre enfatizzato una risposta di Conti a un giornalista riguardo agli ascolti: "Sono felice per lui, è uno dei pochi amici che ho nel mondo dello spettacolo, insieme a Antonella Clerici e mio fratello Luca Laurenti"

X Factor su Nove con la conduzione di Amadeus?

"Mi è piaciuta la risposta di Carlo a un giornalista che gli chiedeva se temesse di non raggiungere il 74% di share: 'non lo farò perché non chiuderò mai alle 3 di notte'", ha aggiunto. Una frase che è stata interpretata come una critica a chi ha risollevato le sorti della kemesse canora, sottintendendo che lo share da record è legato al prolungamento della messa in onda del programma.

Il conduttore ha anche lanciato la sua candidatura per un futuro Sanremo: "Potrei farlo di nuovo. A modo mio, come ho già fatto in passato. Nel 2005 credo di aver contribuito significativamente al cambiamento del festival. Potrebbe essere una bella chiusura". Tuttavia, dovrà aspettare, poiché nei prossimi due anni sul palco dell'Ariston salirà il suo amico Carlo.

Paolo Bonolis a Sanremo 2005

La reazione di Amadeus su Instagram

Poco dopo, il nuovo conduttore di Nove ha condiviso un post che sembra essere una risposta all'intervista dell'ex marito di Sonia Bruganelli. Nell'immagine, pubblicata nelle sue storie di Instagram un castoro rosicchia (rosica) un albero. La storia è stata condivisa da sua moglie Giovanna Civitillo, che ha aggiunto come reazione un aereo che vola. Il pubblico dei social sembra incline a interpretare questo scambio come un confronto tra i due personaggi televisivi.