Paola Caruso rivela tutto sul GF Vip: “Ho messo a rischio la mia relazione”

Paola Caruso racconta la sua esperienza al GF Vip e ammette: l'isolamento nella Casa e la mancanza di contatti hanno messo in crisi la sua relazione e cambiato il suo modo di vedere il reality.

Paola Caruso torna a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip e lo fa senza filtri. Ospite di Storie al Bivio, l'ex concorrente racconta le difficoltà vissute nella Casa e ammette che la partecipazione al reality ha avuto conseguenze importanti anche sulla sua vita privata. In particolare, ha spiegato come la lunga assenza dall'esterno e l'isolamento abbiano messo alla prova la sua relazione sentimentale, generando dubbi e insicurezze che oggi rilegge con maggiore consapevolezza.

Perché Paola Caruso oggi non rifarebbe il Grande Fratello Vip

L'ex concorrente ha spiegato come la permanenza nella Casa sia stata profondamente diversa dagli altri reality a cui aveva preso parte: la chiusura totale, la mancanza di contatti con l'esterno e la convivenza forzata con sconosciuti l'hanno messa a dura prova. "È stato un mondo a sé, completamente diverso da tutto il resto", ha raccontato, sottolineando come la pressione psicologica sia stata costante.

"Non si può paragonare ad altre trasmissioni. L'Isola dei famosi è tutto diverso, sei aperta, puoi muoverti ovunque. Invece lì in quella Casa ho molto sofferto per tante cose, dalla chiusura, al contatto così stretto con persone che non conosci. Per me è stato troppo difficile".

Fabio Talin e Paola Caruso

Uno dei punti più delicati riguarda la vita privata. L'influencer ha ammesso di essersi pentita di aver accettato il reality soprattutto per la lontananza dal figlio, che ha vissuto con sofferenza la sua assenza. "Ho sottovalutato quanto gli potessi mancare", ha dichiarato, spiegando come oggi il bambino sia ancora più legato a lei proprio per quel periodo di distacco. "L'ultimo reality importante che ho fatto è stato dieci anni fa, quando ero più piccola, non ero mamma".

Durante il Grande Fratello Vip, Paola Caruso ha vissuto anche forti dubbi sulla sua relazione con Fabio Talin. L'assenza di comunicazioni dall'esterno ha alimentato insicurezze e paure. "Non sai mai cosa può succedere fuori, magari uno si rende conto che non ti ama più". Guardando oggi a quell'esperienza, la sua posizione è netta: non tornerebbe nella Casa e considera quella scelta troppo impulsiva rispetto alle conseguenze emotive vissute.