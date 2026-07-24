Grande Fratello Vip, un'ex di Costantino Vitagliano verso la Casa?

Il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi si prepara a tornare su Canale 5 e il toto-cast è già entrato nel vivo. Tra le indiscrezioni sui possibili concorrenti della nuova edizione spunta anche il nome di Alessandra Pierelli, storica ex fidanzata di Costantino Vitagliano.

I casting per la nuova edizione sarebbero già iniziati e, come accade spesso quando si avvicina il ritorno di un reality molto atteso, iniziano a circolare i primi rumor sui possibili protagonisti. A rilanciare alcune indiscrezioni è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano, che attraverso le sue storie Instagram ha fatto riferimento ad alcuni personaggi che potrebbero entrare nella Casa più spiata d'Italia.

Grande Fratello Vip, Alessandra Pierelli tra i possibili concorrenti

Tra i nomi segnalati nelle ultime ore spunta quello di Alessandra Pierelli. L'ex fidanzata di Costantino Vitagliano è un volto noto al pubblico televisivo e ha raggiunto la popolarità soprattutto grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne e alla relazione con l'ex tronista, diventata una delle storie più conosciute nate all'interno del programma di Maria De Filippi. La sua eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip rappresenterebbe un ritorno sotto i riflettori per un personaggio che ha fatto parlare molto di sé negli anni Duemila.

Alessandra Pierelli

Gli altri nomi accostati alla nuova edizione del reality show

Quello di Alessandra Pierelli non sarebbe l'unico nome entrato nel toto-cast. Tra i possibili concorrenti della nuova edizione, secondo l'esperta di gossip, ci sarebbe anche Rosario Guglielmi, conosciuto dal pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island. In base alle indiscrezioni diffuse da Deianira Marzano, tra i possibili nuovi inquilini della Casa potrebbe esserci anche Lucia Pavan, ex tronista di Uomini e Donne. Il suo nome si aggiunge quindi a quello di altri personaggi già accostati al reality.

Infine, è stato citato Alessio Sakara, campione di bare knuckle boxing e volto televisivo noto anche per il suo ruolo di conduttore di Tu sì que vales. Il nome di Sakara era già stato accostato ieri ad Amici 26. Secondo alcune voci, infatti, potrebbe avere un ruolo legato alle discipline sportive all'interno del talent show di Maria De Filippi, qualora il programma introducesse questa novità nella prossima stagione.

Per il momento, dunque, il cast del Grande Fratello Vip resta ancora tutto da definire e, con l'avvicinarsi del ritorno del reality su Canale 5, il toto-cast potrebbe riservare ancora molte sorprese.