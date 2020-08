Panic Room: Nicole Kidman e il suo cameo "segreto"

Nicole Kidman ha un cameo "segreto" in Panic Room, udibile soltanto nella versione in lingua originale della pellicola; l'attrice fu originariamente scritturata per il ruolo di Meg Altman e Hayden Panettiere era stata scelta per interpretare sua figlia, Sarah.

Kristen Stewart con Jodie Foster in una scena di Panic Room

Prima dell'inizio delle riprese però Panettiere fu sostituita da Kristen Stewart, che aveva battuto Daveigh Chase ottenendo il ruolo, poiché il regista David Fincher trovava la Chase "irritante". Poi, a soli diciotto giorni dall'inizio delle riprese, la Kidman ha dovuto lasciare il cast a causa di un infortunio al ginocchio subito durante le riprese del Moulin Rouge.

Jodie Foster in una scena di Panic Room

Fincher ha suggerito che lo studio chiudesse la produzione e ritirasse l'assicurazione ma i produttori hanno deciso di andare avanti. Il ruolo quindi fu offerto a Jodie Foster che, pur essendo la presidente della giuria del Festival di Cannes si ritirò dall'incarico per lavorare con Fincher.

La Foster ha avuto solo nove giorni per prepararsi al ruolo di Meg Altman. Nicole Kidman, tuttavia, ha lasciato un piccolo marchio in Panic Room: l'attrice è la voce della fidanzata del marito di Meg che risponde al telefono quando il personaggio interpretato dalla Foster lo chiama in preda alla disperazione.