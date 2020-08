Panic Room, Jared Leto: "Le treccine me le ha fatte David Fincher"

Dopo l'uscita di Panic Room, Jared Leto avrebbe raccontato una strana storia secondo cui il regista David Fincher sarebbe abile non solo con l'audiovisivo, ma anche come parrucchiere.

Jared Leto ha confessato che a fargli le treccine per il suo personaggio nel thriller del 2002 Panic Room sarebbe stato lo stesso regista David Fincher. A rievocare l'episodio è un post sui social che ricorda una vecchia intervista dell'attore premio Oscar.

Jared Leto in una scena di Panic Room

In una videointervista dedicata a Panic Room, Jared Leto, che nel film interpreta uno dei tre rapinatori nonché la mente che idea l'irruzione nella casa appena occupata da Jodie Foster e dalla figlia Kristen Stewart, ha raccontato con piuttosto serio la seguente storia:

"David Fincher mi ha fatto le treccine. Un sacco di persone non lo sa, ma David ha trascorso gran parte della sua giovinezza nelle isole e ha imparato a fare le treccine".

Ci sarà da credergli? Qualche anno dopo, in un'intervista a Interview Magazine del 2013, l'attore sembra aver cambiato versione quando spiega:

"All'inizio erano dolorose. La prima notte non ho chiuso occhio, era straziante. Erano capelli umani al 100%. I miei capelli. Ma la donna che mi ha fatto le treccine, si chiamava Candy, ha un salone a L.A. chiamato Candy for Hair, le ha fatte strettissime. In un'ora ha fatto il lavoro di quattro-cinque ore, e una volta che mi ci sono abituato ho molto apprezzato l'acconciatura".

L'idea di David Fincher che sa fare le treccine era senza dubbio più romantica, ma a quanto pare sarebbe solo uno scherzo del divo. Oppure no?