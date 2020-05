Pane, amore e...: Sophia Loren e la scena del mambo: il retroscena di De Sica

La scena di Pane, amore e... in cui Vittorio De Sica e Sophia Loren ballano il mambo è diventata simbolo della commedia italiana anni Cinquanta e ha contribuito a rendere Mambo italiano famosa in tutto il mondo. La leggendaria attrice italiana ha rivelato alcuni dettagli inerenti a De Sica e a quella scena in un'intervista recente.

Con De Sica la Loren ha girato La ciociara, con cui ha vinto l'Oscar, e Matrimonio all'italiana. La scena del mambo in Pane amore e... di Dino Risi fa ormai parte dell'immaginario collettivo e della storia del cinema. A proposito della celebre scena l'attrice ha dichiarato: "Che mi fa ricordare... Quanto mi piaceva ballare il mambo, però De Sica non era capace. La mia carriera è ancora un sogno, ho imparato dal niente. La vita mi ha insegnato tutto, mi è bastato portarla sullo schermo piano piano. Gli attori vanno nelle scuole ma io tutti i sentimenti li portavo dentro di me. Non potevo sbagliare."

Christian De Sica, figlio di Vittorio, ha omaggiato la serie interpretata dal padre a inizio anni '50 nel suo film A spasso nel tempo - L'avventura continua di Carlo Vanzina, in cui è anche presente una rielaborazione, una sorta di omaggio, della scena del mambo con De Sica nelle veci di suo padre e Mariangela D'Abbraccio in quelle della Loren, il personaggio si chiama 'donna Sofia'.

Sophia Loren, la bellezza fa 80!

Pane, amore e... è il terzo film della tetralogia Pane, amore e..., preceduto da Pane, amore e fantasia e Pane, amore e gelosia e seguito da Pane, amore e Andalusia. È inoltre il primo film della serie ad essere stato girato a colori. Il film, in linea con i precedenti, incassò molto bene al botteghino italiano, ottenendo il titolo di quarto maggiore incasso della stagione cinematografica 1955-56.