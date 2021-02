Pandorum - L’universo parallelo: stasera su Rai4 l'horror fantascientifico con Norman Reedus e Ben Foster

Stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), alle 21:20, viaggio nello spazio profondo con l'horror fantascientifico Pandorum - L'universo parallelo, diretto nel 2009 dal regista tedesco Christian Alvarst e prodotto da Paul W.S. Anderson.

Cam Gigandet in un'immagine di Pandorum

Nel 2174 la Terra è ormai al collasso e ha esaurito tutte le risorse, per questo motivo l'umanità è pronta a colonizzare il pianeta Tanis, situato in un altro sistema solare e molto simile alla Terra. La nave-cargo Elysium ha la missione di trasportare su Tanis i primi umani e, visti i 123 anni di durata del viaggio, i coloni compiranno il viaggio in stato di ibernazione. Ma qualcosa va storto e dopo soli 8 anni il caporale Bower e il tenente Payton si svegliano con il reattore nucleare in stato di instabilità. Ma non è tutto, scopriranno che parte dell'equipaggio è morto e la nave è infestata da creature mostruose e cannibali.

Nella migliore tradizione del survival-horror di ambientazione spaziale, di chiara ispirazione alla storica saga di Alien, Pandorum - L'universo parallelo vanta un cast ricco di volti noti come Dennis Quaid, Ben Foster, Cam Gigandet e l'amatissimo Daryl Dixon di The Walking Dead, Norman Reedus.