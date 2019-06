Pamela Prati, Anna Falchi si sbottona: "So chi c'è dietro"

Sul caso di Pamela Prati, Anna Falchi ha dichiarato di conoscere bene il caso del falso matrimonio tra la showgirl e Mark Caltagirone e di sapere chi c'è dietro questa storia.

Anna Falchi, nel corso di un'intervista rilasciata stamattina a Radio Cusano Campus, radio dell'Università Niccolò Cusano, ha dichiarato di sapere chi ci è dietro alla messa in scena del finto matrimonio tra Pamela Prati e l'inesistente Mark Caltagirone, il cosiddetto PratiGate che ha inondato le pagine dei giornali di gossip nelle ultime settimane. "Conosco molto bene il caso, lo sto seguendo anche se non attentamente, so chi c'è dietro" ha dichiarato l'ex modella e attrice, e ha sottolineato "mi sembra di capire che Pamela Prati abbia questa abitudine ormai da anni di inscenare finti matrimoni, come fece con Max Bertolani il suo storico ex, anni fa. Sta di fatto che la verità sulle sue relazioni sentimentali ancora non la sappiamo...".

Pamela Prati durante un'intervista su Mark Caltagirone

L'affascinante finlandese ha voluto sottolineare di non aver nessun tipo di problema con Pamela Prati "perché non ho mai lavorato con lei e più in generale non ho mai avuto problemi con le mie colleghe donne, tutt'altro: nel mondo dello spettacolo c'è più invidia tra gli uomini che tra le donne, ho incontrato sempre primedonne-uomini in vita mia!". Anna Falchi ha parlato anche della sua presunta rivalità con Claudia Koll con la quale divise il palco dell'Ariston a Sanremo nel 1995 , "anche con Claudia Koll ho avuto un bellissimo rapporto lavorativo quando ci trovammo a condurre insieme il Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo: all'epoca fu creata dai media una competizione tra me e Claudia, i giornali scrissero che tra noi c'era rivalità ma in realtà era tutto finto perché andavamo molto d'accordo".

Anna Falchi ha detto che le Agenzie oggi creano le notizie legate al gossip sfruttando i canali social che lei trova molto utili perché "sono una vetrina che serve ai miei followers per sapere dove possono trovarmi". Tifosa della Lazio, si sta appassionando alla squadra di calcio femminile impegnata nei mondiali in Francia "non amo molto vedere le donne che giocano a calcio perché sono poco femminili chiaramente però mi sto appassionando a questa nazionale femminile" aggiungendo che lei ex modella e showgirl prova "un po' di invidia nei confronti dei loro fisici molto tonici e muscolosi".